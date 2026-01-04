Trump’tan Grönland çıkışı: Kesinlikle ihtiyacımız var! Grönland Başbakanı Nielsen: Korku ve endişeye gerek yok
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın stratejik önemine dikkat çekerek adanın Çin ve Rus gemileriyle çevrili olduğunu savundu. Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’ın ABD için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, podcast yayıncısı Katie Miller tarafından Grönland'ın ABD bayrağıyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından korku ve endişeye gerek olmadığını ifade etti.
The Atlantic dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak üstlenen Rodriguez'in ABD'nin isteklerine uyması gerektiğini ifade etti.
Trump, Rodriguez hakkında, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek" dedi.
Venezuela'nın "cehenneme döndüğünü" ve "başarısız bir ülke" olduğunu savunan Trump, "(Venezuela'da) Yeniden inşa ve rejim, ne derseniz, şu anda eldekinden daha iyidir. Daha kötüye gidemez" ifadelerini kullandı.
Trump, ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret ederek Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini savundu.
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geleceğine ilişkin soruya, bunu kendilerinin incelemesi gerekeceği yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" dair ifadeleri ve kendisinin daha önce Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu Trump, "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var" diye cevapladı.
Trump, Venezuela'da istediği yeniden inşa ve rejim değişikliğinin daha önce Irak'ta karşı çıktığı benzer çabalardan farkına ilişkin "Irak'ı ben yapmadım. O (Eski ABD Başkanı George) Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu, Orta Doğu felaketini başlattı" dedi.
Daha önce ABD'nin, Batı Yarımküre'deki hakimiyetine ilişkin açıklamaları hakkında Trump, Maduro'nun alıkonulması kararının "yalnızca coğrafi sebeplerle alınmadığını" savundu.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.
GRÖNLAND BAŞKANI NİELSEN'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD merkezli sosyal medya hesabından, podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.
Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen, "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiller saygı ve uluslarararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.
Nielsen, Grönland'ın güçlü kurumlara sahip demokratik bir toplum olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.
İSVEÇ'TEN DANİMARKA VE GRÖNLAND'A DESTEK
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından yeniden gündeme gelen Grönland'a ilişkin İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.
Kristersson, "Sadece Danimarka ve Grönland, Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme hakkına sahiptir. İsveç, komşusunun yanındadır" sözlerine yer verdi.
DANİMARKA BAŞBAKANINDAN ABD'YE ÇAĞRI
Öte yandan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'yi işaret ederek, "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı'nı oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur" sözlerini kullanmıştı.
Danimarka ve Grönland'ın NATO üyesi olduğunu anımsatan Frederiksen, ABD ile savunma alanında işbirliği içerisinde olduklarını ve Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalıştıklarını ifade etmişti.
Frederiksen, "Dolayısıyla, ABD'ye tarihsel olarak yakın müttefiki ve defalarca satılık olmadığını açıklayan halka karşı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
Bu arada, ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.