Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: İkinci aşama başladı! Türkiye vurgusu

Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için süreç devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu ve kurul üyelerinin kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

Gazze, AA GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU KURULDU Trump, sosyal medya hesabından, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmaktan büyük onur duyarım. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim ki bu kurul, şimdiye kadar kurulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur."ifadelerini kullandı.