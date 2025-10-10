PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada

ABD merkezli Axios haber sitesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu barış süreci kapsamında Gazze konusunda uluslararası bir zirve düzenlemeye hazırlanıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde Şarm el-Şeyh’te yapılacak zirveye Türkiye de davet edildi. Türkiye’nin yanı sıra masada olacağı belirtilen ülkeler arasında Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE ve Ürdün de yer alıyor.

Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından öğleden sonra Mısır'a geçecek.

Trump'ın burada, Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında bulunan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine iştirak etmesi bekleniyor.

ZİRVE ŞARM EL-ŞEYH'TE YAPILACAK

Haberde, liderler zirvesinin Salı sabahı yapılmasının planlandığı, ancak Pazartesi gününe çekilebileceği belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh'te gerçekleştirileceği ifade edildi.

TÜRKİYE MASADA

Kaynaklara göre zirve, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından organize ediliyor. Mısır yönetimi, Avrupalı ve Arap liderlere davet gönderdi. Axios'un aktardığına göre, zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

KATİL NETANYAHU KATILMAYACAK

Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi. Axios'un ulaştığı ABD'li yetkililer ise Trump'ın zirveye katılmayı planladığını doğrularken, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.

