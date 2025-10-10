Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada

Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından öğleden sonra Mısır'a geçecek.
Trump'ın burada, Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında bulunan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine iştirak etmesi bekleniyor.
ZİRVE ŞARM EL-ŞEYH'TE YAPILACAK
Haberde, liderler zirvesinin Salı sabahı yapılmasının planlandığı, ancak Pazartesi gününe çekilebileceği belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh'te gerçekleştirileceği ifade edildi.
TÜRKİYE MASADA
Kaynaklara göre zirve, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından organize ediliyor. Mısır yönetimi, Avrupalı ve Arap liderlere davet gönderdi. Axios'un aktardığına göre, zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.