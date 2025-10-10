Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada

Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından öğleden sonra Mısır'a geçecek.

Trump'ın burada, Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında bulunan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine iştirak etmesi bekleniyor.