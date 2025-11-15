Trump'tan BBC'ye 5 milyon dolarlık montaj davası

BBC, AA

5 MİLYAR DOLARLIK BBC DAVASI

Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi konuşmalarını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı yasal işlem başlatacaklarını açıklayan Trump, "Muhtemelen gelecek hafta bir ara onlara (BBC) karşı 1 ila 5 milyar dolar arasında bir dava açacağız." dedi.

Trump, BBC'nin ağzından çıkan kelimeleri çarpıttığını öne sürerek, "Tahmin edebileceğiniz gibi, İngiltere halkı yaşananlardan dolayı çok öfkeli çünkü bu BBC'nin sahte haber olduğunu gösteriyor. Siz ve ben bunu uzun zamandır biliyorduk ama bu kadar sahte olduğunu bilmiyorduk." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hafta sonu bu konu için arayacağını belirten Trump, Starmer ve İngiltere halkının çok utandığını savundu.