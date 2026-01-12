Trump'tan Air Force One uçağında İran açıklaması: "Masada çok güçlü seçeneklerimiz var"

İRAN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI ABD Başkanı Trump, İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etti.

SAAT BAŞI RAPOR ALIYORUM



İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var." diye konuştu.

NÜKLEER MÜZAKERE



İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.

İRAN'DA İNTERNETE STARLİNK ÇÖZÜMÜ



Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.