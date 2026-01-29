Trump–Nicki Minaj el ele: Zirvede sürpriz yakınlaşma

ABD Başkanı, Minaj'ın "Trump Hesapları"na yüz binlerce dolar yatırım yaptığını söyledi ve "Nicki çok para kazanıyor ve cömertçe destek oluyor. Çocukları ve gerçekten de inanılmaz hayranlarının çocuklarını desteklemek için Trump hesaplarına yüz binlerce dolar yatırım yapıyor." dedi.

Minaj

Minaj ise "Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek. Ve nefret dolu sözler ya da insanların söyledikleri beni hiç etkilemiyor. Aksine, onu daha çok desteklemem için beni motive ediyor ve hepimizi onu daha çok desteklemeye motive edecek. Ona zorbalık yapmalarına ve karalama kampanyalarına izin vermeyeceğiz, işe yaramayacak. Tamam mı? Arkasında çok büyük bir güç var ve Tanrı onu koruyor."şeklinde konuştu.