Trump–Nicki Minaj el ele: Zirvede sürpriz yakınlaşma
ABD Başkanı Donald Trump ve dünyaca ünlü rapçi Nikki Minaj Trump Hesapları Zirvesi'nde el ele poz verdi. Trump, Minaj’ın yüz binlerce dolarlık bağışını övürken; Minaj, Trump'a övgüler dizdi. Sahnedeki gösterinin ardından Minaj rump Altın Kartı'yla paylaşım yapması dikkat çekti.
Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj "Trump Hesapları Zirvesi"nde ABD Başkanı Donald Trump ile el ele tutuşması gündeme damga vurdu.
ABD Başkanı, Minaj'ın "Trump Hesapları"na yüz binlerce dolar yatırım yaptığını söyledi ve "Nicki çok para kazanıyor ve cömertçe destek oluyor. Çocukları ve gerçekten de inanılmaz hayranlarının çocuklarını desteklemek için Trump hesaplarına yüz binlerce dolar yatırım yapıyor."dedi.
TRUMP'A ÖVGÜLER DİZDİ
Trump ayrıca Minaj'ın "büyük bir Trump destekçisi ve hayranı" olduğunu belirtti.
Minaj ise "Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek. Ve nefret dolu sözler ya da insanların söyledikleri beni hiç etkilemiyor. Aksine, onu daha çok desteklemem için beni motive ediyor ve hepimizi onu daha çok desteklemeye motive edecek. Ona zorbalık yapmalarına ve karalama kampanyalarına izin vermeyeceğiz, işe yaramayacak. Tamam mı? Arkasında çok büyük bir güç var ve Tanrı onu koruyor."şeklinde konuştu.
SAHNEDE EL ELE
Trump ve Minaj'ın sahnede el ele poz vermeleri ise oldukça dikkat çekti. Minaj'ın ultra uzun tırnakları da gündeme damga vurdu.
MINAJ'A ALTIN KART
Trinidad doğumlu rapçi daha sonra sosyal medyada bir Trump Altın Kartı fotoğrafı paylaşarak altına "Pekala"yazdı.
Trump Altın Kartı, bir bireyin Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli bir fayda sağlayabilme yeteneğine dayalı bir vizedir.