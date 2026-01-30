Trump’ın masasında "İran Baskını" planı: Pentagon seçenekleri sundu
ABD Başkanı Donald Trump’a, İran’ın nükleer programını durdurmak ve rejim üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla hazırlanan "genişletilmiş" askeri operasyon listesi sunulduğu iddia edildi. Pentagon’un masaya koyduğu seçenekler arasında İran içindeki tesislere yönelik doğrudan Amerikan baskınlarının da yer aldığı belirtilirken Beyaz Saray’ın bu hamleyle Tahran’ı müzakere masasına zorlamayı veya olası bir rejim değişikliğini tetiklemeyi hedeflediği iddia ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etmeye devam ediyor. ABD gazetesi The New York Times, Trump'a İran'a karşı potansiyel askeri saldırıların genişletilmiş bir listesinin sunulduğunu belirtti.
TRUMP'A SALDIRI SEÇENEKLERİ SUNULDU
ABD'li yetkililere göre Trump'a son günlerde İran'ın nükleer ve füze tesislerine daha fazla zarar vermeyi ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i zayıflatmayı amaçlayan potansiyel askeri seçeneklerin genişletilmiş bir listesi sunuldu.
Trump'ın, İran'daki protestoculara yönelik şiddeti durdurma ve nükleer programı engelleme hedefleri doğrultusunda değerlendirdiği askeri seçeneklerin kapsamının genişlediği bildirildi. Gizlilik kaydıyla konuşan yetkililer, masadaki senaryoların İran içindeki tesislere yönelik doğrudan Amerikan baskınlarını da içerdiğini belirtti.
BEYAZ SARAY "İLK TEHDİTLERİN ÖTESİNDE" DEDİ
Beyaz Saray kaynaklarına göre, güncel askeri seçenekler, Trump'ın iki hafta önceki tehditlerinin çok daha ötesine geçmiş durumda. Protestolar sona ermesine rağmen Washington'un "doğrudan müdahale" seçeneğini rafa kaldırmadığı, aksine stratejik noktaları hedef alan baskın planlarını gündeme aldığı iddia ediliyor.
HEDEF İRAN'IN NÜKLEER HAMLELERİ
Trump yönetiminin öncelikli talepleri arasında, Tahran'ın nükleer silah çabalarını tamamen sonlandırması ve "Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran, İsrail'i hedef alan vekil güçlere" verdiği desteği kesmesi yer alıyor.
AMAÇ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ
Trump ve üst düzey kurmaylarının, bu stratejik hedeflere ulaşmak ve muhtemelen İran'da bir hükümet değişikliğini tetiklemek amacıyla askeri saldırı tehditlerini hayata geçirip geçirmemeyi ciddi şekilde tartıştığı vurgulanıyor.
Yetkililer, Trump'ın henüz bir askeri harekata onay vermediğini veya Pentagon tarafından sunulan seçenekler arasından bir tercih yapmadığını belirtti. Başkan'ın diplomatik bir çözüm bulmaya hala açık olduğu ifade edilirken bazı yetkililer, askeri harekat tehditlerini dışa vurmanın amacının İranlıları müzakere masasına zorlamak olduğunu kabul etti. Trump, son günlerde bir rejim değişikliğinin uygulanabilir bir seçenek olup olmadığını da değerlendirdi.