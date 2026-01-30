Trump’ın masasında "İran Baskını" planı: Pentagon seçenekleri sundu

Trump ve Rubio, Reuters

HEDEF İRAN'IN NÜKLEER HAMLELERİ

Trump yönetiminin öncelikli talepleri arasında, Tahran'ın nükleer silah çabalarını tamamen sonlandırması ve "Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran, İsrail'i hedef alan vekil güçlere" verdiği desteği kesmesi yer alıyor.

AMAÇ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Trump ve üst düzey kurmaylarının, bu stratejik hedeflere ulaşmak ve muhtemelen İran'da bir hükümet değişikliğini tetiklemek amacıyla askeri saldırı tehditlerini hayata geçirip geçirmemeyi ciddi şekilde tartıştığı vurgulanıyor.

Yetkililer, Trump'ın henüz bir askeri harekata onay vermediğini veya Pentagon tarafından sunulan seçenekler arasından bir tercih yapmadığını belirtti. Başkan'ın diplomatik bir çözüm bulmaya hala açık olduğu ifade edilirken bazı yetkililer, askeri harekat tehditlerini dışa vurmanın amacının İranlıları müzakere masasına zorlamak olduğunu kabul etti. Trump, son günlerde bir rejim değişikliğinin uygulanabilir bir seçenek olup olmadığını da değerlendirdi.