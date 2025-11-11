Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik

Uzun, sarı, dalgalı saçlar; yoğun makyaj ve kozmetik enjeksiyonları… ABD Başkanı Donald Trump'ın etrafındaki kadınlar estetik işlemleri ile ABD basınında gündem oldu.
MADA KADINLARI MAGA GÖRÜNÜMÜ
Trump'ın Amerika'yı Yeniden Harika Hale Getir (MAGA) hareketinin yükselişiyle birlikte iyi bağlantıları olan varlıklı bir grup Cumhuriyetçi kadın, ABD basınının "MAGA görünümü" olarak adlandırdığı estetik işlemleri ile ilgi odağında.
"America First" (Önce Amerika) kurucusu 40 yaşındaki Rein Lively, "Bu her zaman benim tarzım oldu. Sadece kendi topluluğumu buldum." dedi. "Siyasetten çok daha büyük. Arkadaşlıklar, ilişkiler." diyen Lively, "O MAGA bakışı diğer insanlara aynı takımda olduğunuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.
Eylül ayında Trump'ın yakın dostu ve MAGA'nın önde gelen isimlerinden Charlie Kirk'ün suikasta kurban gitmesinin ardından eşi Erika Kirk, grubun yönetimini devraldı.
UZUN SAÇLAR, BELİRGİN KAŞLAR, KONTÜR, DOLGU VE ESTETİK…
MAGA kadınları etekleri ve elbiseleriyle, uzun saçları, belirgin kaşları, yüzlerini şekillendirdikleri kontür ve yoğun makyajlarıyla dikkat çekiyor.
Birçok MAGA kadınının estetikli dolgun yanakları, dolgun dudakları, burun estetikleri ve kozmetik müdahaleleri de oldukça belirgin.