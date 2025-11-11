Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik

Trump'ın kızı Ivanka Trump, Reuters ROL MODEL IVANKA TRUMP Rein Lively, Trump'ın kızı Ivanka ve gelini Lara'yı rol modelleri olarak gösteriyor. UCLA'da cinsiyet çalışmaları profesörü olan Juliet Williams, "Bunu sadece moda veya makyajla ilgili bir mesele olarak görmezden gelmek bir hata. Aslında bu son derece önemli çünkü Trump MAGA hareketinin 2024'te Beyaz Saray'a geri dönebilmesinin temel sebebinin, cinsiyet savaşını kullanması olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Trump'ın kızı Ivanka Trump, Reuters TRUMP'IN GÜZELLİK YARIŞMASI 79 yaşındaki Trump 2024 Kasım seçimlerinde seçmeni harekete geçirdi ve ikinci kez Beyaz Saray'a geçti. Williams MAGA yüzünün "tüm kadınlara, değerlerinin erkekler için ne kadar çekici olduklarına bağlı olduğunu ve Trump'ın eskiden bir güzellik yarışması düzenlediğini söyledi. HER GÜN SPOR, KUAFÖR, BOTOKS Rein Lively ise estetiğe ve makyaja zorlanmadıklarını söyledi ve "Her gün spor salonuna iki saatimi sadece kendim istediğim için ayırıyorum. İki buçuk haftada bir saçımı, tırnaklarını, kaşlarımı yaptırıyorum, cilt bakımı ve botoks yaptırıyorum. Bunların hepsi kendi iradem." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters TOPUKLU SİYASET Trump Halkla İlişkiler Danışmanı olarak uzun süredir kendisine sadık olan Karoline Leavitt'i seçti. 28 yaşındaki Leavitt, koşturmacalı yolculuklarda da yüksek topuklu ayakkabılarından vazgeçmiyor, etrafını da kendisi gibi bakımlı asistanlarla çevreliyor. Williams, "Bu MAGA kadınlarına bakıyorum ve onları moda kurbanları değil ama bunu bir tür savaş boyası olarak görüyorum. Ve biliyorsunuz, sonunda onlara karşı çalışmak üzere tasarlanmış bir sistemi kucaklamış oluyorlar." dedi.