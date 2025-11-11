PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik

Uzun saçlar, takma kirpikler, botoks, dolgu… ABD Başkanı Donald Trump’ın etrafındaki kadınlar estetik müdahaleleriyle gündeme damga vurdu. ABD basını adını bile koydu: MAGA görünümü. İddiaya göre Trump’ın ekibindeki kadınlar ne kadar çekici olduklarıyla doğru orantılı şekilde değer görüyor. İşte Trump’ın MAGA kadınları…

Uzun, sarı, dalgalı saçlar; yoğun makyaj ve kozmetik enjeksiyonları… ABD Başkanı Donald Trump'ın etrafındaki kadınlar estetik işlemleri ile ABD basınında gündem oldu.

MAGA GÖRÜNÜMÜ

Trump'ın Amerika'yı Yeniden Harika Hale Getir (MAGA) hareketinin yükselişiyle birlikte iyi bağlantıları olan varlıklı bir grup Cumhuriyetçi kadın, ABD basınının "MAGA görünümü" olarak adlandırdığı estetik işlemleri ile ilgi odağında.

"America First" (Önce Amerika) kurucusu 40 yaşındaki Rein Lively, "Bu her zaman benim tarzım oldu. Sadece kendi topluluğumu buldum." dedi. "Siyasetten çok daha büyük. Arkadaşlıklar, ilişkiler." diyen Lively, "O MAGA bakışı diğer insanlara aynı takımda olduğunuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Eylül ayında Trump'ın yakın dostu ve MAGA'nın önde gelen isimlerinden Charlie Kirk'ün suikasta kurban gitmesinin ardından eşi Erika Kirk, grubun yönetimini devraldı.

UZUN SAÇLAR, BELİRGİN KAŞLAR, KONTÜR, DOLGU VE ESTETİK…

MAGA kadınları etekleri ve elbiseleriyle, uzun saçları, belirgin kaşları, yüzlerini şekillendirdikleri kontür ve yoğun makyajlarıyla dikkat çekiyor.

Birçok MAGA kadınının estetikli dolgun yanakları, dolgun dudakları, burun estetikleri ve kozmetik müdahaleleri de oldukça belirgin.

ROL MODEL IVANKA TRUMP

Rein Lively, Trump'ın kızı Ivanka ve gelini Lara'yı rol modelleri olarak gösteriyor.

UCLA'da cinsiyet çalışmaları profesörü olan Juliet Williams, "Bunu sadece moda veya makyajla ilgili bir mesele olarak görmezden gelmek bir hata. Aslında bu son derece önemli çünkü Trump MAGA hareketinin 2024'te Beyaz Saray'a geri dönebilmesinin temel sebebinin, cinsiyet savaşını kullanması olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN GÜZELLİK YARIŞMASI

79 yaşındaki Trump 2024 Kasım seçimlerinde seçmeni harekete geçirdi ve ikinci kez Beyaz Saray'a geçti. Williams MAGA yüzünün "tüm kadınlara, değerlerinin erkekler için ne kadar çekici olduklarına bağlı olduğunu ve Trump'ın eskiden bir güzellik yarışması düzenlediğini söyledi.

HER GÜN SPOR, KUAFÖR, BOTOKS

Rein Lively ise estetiğe ve makyaja zorlanmadıklarını söyledi ve "Her gün spor salonuna iki saatimi sadece kendim istediğim için ayırıyorum. İki buçuk haftada bir saçımı, tırnaklarını, kaşlarımı yaptırıyorum, cilt bakımı ve botoks yaptırıyorum. Bunların hepsi kendi iradem." şeklinde konuştu.

TOPUKLU SİYASET

Trump Halkla İlişkiler Danışmanı olarak uzun süredir kendisine sadık olan Karoline Leavitt'i seçti. 28 yaşındaki Leavitt, koşturmacalı yolculuklarda da yüksek topuklu ayakkabılarından vazgeçmiyor, etrafını da kendisi gibi bakımlı asistanlarla çevreliyor.

Williams, "Bu MAGA kadınlarına bakıyorum ve onları moda kurbanları değil ama bunu bir tür savaş boyası olarak görüyorum. Ve biliyorsunuz, sonunda onlara karşı çalışmak üzere tasarlanmış bir sistemi kucaklamış oluyorlar." dedi.

NOEM'İN TAKMA KİRPİKLERİ

MAGA yüzünün en büyük temsilcilerinden biri ise Trump'ın sert göçmenlik politikasını yürüten İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem. New York'ta dermatolog olan Daniel Belkin "Uzun saç eklemeleri, büyük dudaklar, geniş yanaklar, makyaj, takma kirpikler… sanki drag yapıyormuş gibi." dedi.

Yakın zamanda popüler animasyon dizisi "South Park"ta, Noem estetik operasyonlarla mahvedilmiş bir yüzü olan ve asistanlarının kameralar için sürekli düzeltmek zorunda olduğu huysuz bir kadın olarak alay konusu yapıldı.

