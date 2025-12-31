Trump’ın Erdoğan övgüsü İsrail’i panikletti!

ABD Başkanı Trump, Florida'daki özel mülkü Mar-A-Lago'da İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'yu ağırladı. Görüşme sonrası Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözleri İsrail'i paniğe itti. Times of Israel gazetesi, Trump'ın, "Suriye devriminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rolü olduğunu söylemesi Netanyahu için iyi olmadı" yorumunu yaptı. İsrail merkezli C14, Trump'ın Türk kuvvetlerinin Gazze'ye konuşlanması ihtimaline ilişkin sözlerinin Tel Aviv'de rahatsızlığa neden olduğuna dikkat çekti. İsrail medyası F-35 konusunda da umduğunu bulamadı. Son derece hassas bir konu olan F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye olası satışına ilişkin Trump'ın verdiği cevabın sadece Türkiye'yi mutlu ettiği ifade edildi.

