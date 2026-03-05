CANLI YAYIN
Trump'a suikast planlayan Pakistanlı Asif Merchant'tan İran iddiası

ABD'de Başkan Donald Trump, eski Başkan Joe Biden ve Nikky Halley' suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı Asif Merchant, arkasında İran olduğunu iddia etti. Planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını öne süren Merchant, kendisiyle temas kuranların hedef olarak Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin isimlerini verdiğini ifade etti.

  • ABD'de Donald Trump, Joe Biden ve Nikki Haley'e yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Asif Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını iddia etti.
  • Merchant, New York Brooklyn federal mahkemesinde terör ve kiralık katil tutma suçlamalarıyla yargılanıyor.
  • Sanık, İran'daki ailesinin güvenliği için plana katılmak zorunda kaldığını savundu.
  • ABD Adalet Bakanlığı, Merchant'ın 7 Ağustos 2024'te ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.
  • Federal yetkililer, Merchant'ın Haziran 2024'te New York'ta 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtti.

ABD'de aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birkaç siyasetçiye yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Asif Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI İDDİASI

Washington Post gazetesinin haberine göre, New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemede terör ve kiralık katil tutma suçlamalarıyla yargılanan Merchant, duruşmadaki ifadesinde, ABD'li siyasetçileri hedef alan suikast planını hazırlamak için İran Devrim Muhafızları bağlantılı kişilerle çalıştığını söyledi.

İran'daki ailesinin güvenliği için plana katılmak zorunda kaldığını savunan Merchant, kendisine verilen görevin kiralık katiller tutulmasını, bazı belgelerin ele geçirilmesini ve protesto düzenlenmesini içerdiğini aktardı.

İran'a ABD/İsrail saldırıları, Fotoğraflar: AA

LİSTEDE BIDEN VE HALLEY DE VAR

Merchant, kendisiyle temas kuranların hedef olarak Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin isimlerini verdiğini ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Asif Merchant'ın ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

BİR DE 5 BİN DOLAR AVANS İDDİASI

Federal yetkililer, Merchant'ın Haziran 2024'te New York'a giderek siyasetçilere yönelik suikastları işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, 2 suikastçıya 5 bin dolar avans ödediğini belirtmişti.

