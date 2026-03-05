ABD'de Donald Trump, Joe Biden ve Nikki Haley'e yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Asif Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını iddia etti.

ABD'de aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birkaç siyasetçiye yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Asif Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI İDDİASI

Washington Post gazetesinin haberine göre, New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemede terör ve kiralık katil tutma suçlamalarıyla yargılanan Merchant, duruşmadaki ifadesinde, ABD'li siyasetçileri hedef alan suikast planını hazırlamak için İran Devrim Muhafızları bağlantılı kişilerle çalıştığını söyledi.

İran'daki ailesinin güvenliği için plana katılmak zorunda kaldığını savunan Merchant, kendisine verilen görevin kiralık katiller tutulmasını, bazı belgelerin ele geçirilmesini ve protesto düzenlenmesini içerdiğini aktardı.