CANLI YAYIN
Geri

Trump'a anket şoku: ABD'lilerin yarısından çoğu İran'ın daha büyük tehdit olacağını düşünüyor

ABD ve İsrail'in Tahran'a saldırları sonrası Amerika'da yapılan bir ankete göre, kamuoyunun yüzde 54'ünün İran'ın daha büyük tehdit oluşturacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
Trump'a anket şoku: ABD'lilerin yarısından çoğu İran'ın daha büyük tehdit olacağını düşünüyor

ABD ve İsrail'in Tahran'a saldırları sonrası Amerikan halkının Başkan Donald Trump'a olan desteği düşerken

İRAN DAHA BÜYÜK TEHDİT OLACAK

ABD'de yürütülen ankete göre, kamuoyunun yüzde 54'ü, İran'a yönelik saldırıların ülkesi için daha büyük tehdit oluşturacağını düşünüyor.

ADB Başkanı Donald Trump (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS'nin 1004 ABD'li ile 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde yürüttüğü ankette, İran'a yönelik saldırıda kamuoyunun ilk tepkisi incelendi.

Katılımcıların yüzde 59'u, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarını tasvip etmezken, yüzde 41'i bu operasyonları desteklediğini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 54'ü saldırıların İran'ın "ABD için daha büyük tehdit teşkil etmesinden" endişe duyduğunu ifade ederken, yüzde 28'i ise İran'ın "ABD için daha az tehdit haline geleceğini"düşündüğünü belirtti.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesini ele almaya yönelik "açık planı"olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı "hayır" yanıtını verirken, yüzde 40'ı karşıt görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 44'ü, ABD'nin İran hükümetini devirmeye çalışmasından yana olduğunu belirtirken, yüzde 56'sı buna karşı olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasında uzun vadeli çatışma ihtimalinin sorulması üzerine katılımcıların yüzde 56'sı bunun, "bir nebze muhtemel", yüzde 24'ü ise"çok yüksek ihtimal" olduğunu dile getirdi.

Tahran'daki yıkım.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İsrail saldırı sonrası Tahran'da bir bina.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran İHAsı Nahçıvana düştü! Körfezde ABD tankeri Sri Lankada İran gemisi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler