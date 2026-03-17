İran'da savaşın 17 günlük bilançosu gün yüzüne çıkıyor. Tahran Acil Durum Hizmetleri Direktörü'ne göre, sadece başkent Tahran'da ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle en az 503 kişinin öldüğü açıklandı. 5 bin 700 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Ölenlerin büyük çoğunluğunun siviller olduğu belirtildi.

TRUMP NATO'YU ZORLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için 'çok uluslu koalisyon' istiyor. Trump, müttefik ülkelerden savaş gemileri, İHA'lar ve askeri destek talep ederken, Japonya'dan Almanya'ya kadar birçok ülke operasyona katılmaya sıcak bakmadı. Trump ise, müttefiklerin yardımcı olmaması halinde NATO'nun "çok kötü" bir gelecekle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Trump'ın çağrısına Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Hürmüz'e asker göndermeyeceğiz" diyerek yanıt verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, "Daha geniş bir savaşa çekilmeyeceğiz" diye konuştu.

Japonya Başbakanı Takaici, denizaşırı askeri operasyonların "son derece zor" olduğunu vurguladı. Avustralya Ulaştırma Bakanı King de Biz operasyonda yokuz" ifadesini kullandı.