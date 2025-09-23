PODCAST CANLI YAYIN

Trump: NATO Rus uçaklarını vurmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rus savaş uçaklarının Avrupa sınırlarını ihlal etmesine ilişkin, “NATO, Rus uçaklarını vurmalı.” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi:
Trump: NATO Rus uçaklarını vurmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Trump, Rus savaş uçaklarının Avrupa sınırlarını ihlal etmesine ilişkin, "NATO, Rus uçaklarını vurmalı." dedi.

Trump'ın bu açıklaması, Estonya hava sahasında yaşanan gerilimin ardından geldi. NATO üyesi Estonya, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Vaindloo Adası yakınlarında hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti. NATO da söz konusu ihlali doğrulayarak, ittifak unsurlarının derhal harekete geçtiğini ve uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump ile Zelenski görüştü (Ekran görüntüsü)Trump ile Zelenski görüştü (Ekran görüntüsü)

RUSYA SIZLANMASIN

Polonya'dan da benzer uyarılar gelmişti. Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal ettiği için uçakları düşürülürse "sızlanmaması" gerektiğini söylemişti. Başbakan Donald Tusk ise sabah düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin hava sahasını ihlal eden ve tehdit oluşturan nesneleri vurmaktan çekinmeyeceklerini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında ayrıca, "Putin'e hâlâ güveniyor musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vererek, "Yaklaşık bir ay içinde söylerim" ifadesini kullandı. Rus ekonomisine de değinen Trump, "Rus ekonomisi şu anda çok kötü durumda. Açıkçası Ukrayna bu çok büyük orduyu durdurmakta çok iyi bir iş çıkarıyor… Üç buçuk yıl geçti ve Rusya pek de parlak görünmüyor" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Türk Telekom
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Hükümet onayladı: Soykırımcıya yakıt bile yok
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!