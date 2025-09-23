Trump: NATO Rus uçaklarını vurmalı

Trump'ın bu açıklaması, Estonya hava sahasında yaşanan gerilimin ardından geldi. NATO üyesi Estonya, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Vaindloo Adası yakınlarında hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti. NATO da söz konusu ihlali doğrulayarak, ittifak unsurlarının derhal harekete geçtiğini ve uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump ile Zelenski görüştü (Ekran görüntüsü)

RUSYA SIZLANMASIN

Polonya'dan da benzer uyarılar gelmişti. Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal ettiği için uçakları düşürülürse "sızlanmaması" gerektiğini söylemişti. Başbakan Donald Tusk ise sabah düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin hava sahasını ihlal eden ve tehdit oluşturan nesneleri vurmaktan çekinmeyeceklerini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında ayrıca, "Putin'e hâlâ güveniyor musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vererek, "Yaklaşık bir ay içinde söylerim" ifadesini kullandı. Rus ekonomisine de değinen Trump, "Rus ekonomisi şu anda çok kötü durumda. Açıkçası Ukrayna bu çok büyük orduyu durdurmakta çok iyi bir iş çıkarıyor… Üç buçuk yıl geçti ve Rusya pek de parlak görünmüyor" dedi.