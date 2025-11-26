Trump Hollywood'a el attı! Jackie Chan için harekete geçti: O filmin tekrar çekilmesini istiyor

PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump Hollywood sektörüne el attı. Trump'ın dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan ve Jackie Chan ile Chris Tucker'ın oynadığı “Bitirim İkili” film serisinin dördüncüsünün çekilmesini istediği iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan "Bitirim İkili" film serisinin dördüncüsünün çekilmesini istediği iddialarının üzerine filmin çekileceği öne sürüldü.

JACKIE CHAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Hollywood haberiyle bilinen Deadline sitesinin haberinde, Trump, film yapım şirketi Paramount'tan, Jackie Chan ve Chris Tucker'ın oynadığı, fiziksel komedi, dövüş sanatları ve ırksal klişelerle ilgili esprileri harmanlayan polisiye komedi filmi olan Bitirim İkili'nin dördüncüsünün çekilmesini istediği iddia edildi.

TRUMP BİTİRİM İKİLİ'Yİ YENİDEN İSTİYOR

Habere göre, Trump'ın isteği üzerine harekete geçen film yapım şirketi, Bitirim İkili'nin devam filmini yayımlayacak.

Daha önce Semafor internet sitesinin konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan "Bitirim İkili" filminin 4. serisinin çekilmesini istediği iddia edilmişti.

Bu durumun, Trump'ın ABD medya sektörüne yönelik müdahalelerinden birisi olarak görüldüğü kaydedilmişti.

