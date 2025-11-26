Trump Hollywood'a el attı! Jackie Chan için harekete geçti: O filmin tekrar çekilmesini istiyor

Trump, Reuters

JACKIE CHAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Hollywood haberiyle bilinen Deadline sitesinin haberinde, Trump, film yapım şirketi Paramount'tan, Jackie Chan ve Chris Tucker'ın oynadığı, fiziksel komedi, dövüş sanatları ve ırksal klişelerle ilgili esprileri harmanlayan polisiye komedi filmi olan Bitirim İkili'nin dördüncüsünün çekilmesini istediği iddia edildi.