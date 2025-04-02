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Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı: Türkiye'yi teğet geçti | İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi

ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyaya ticaret savaşını resmen başlattı. Beyaz Saray 2 Nisan'ı işaret etmiş ve ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olacağını söylemişti. Trump gümrük vergisi listesini yayımladı. Listede onlarca ülke var. En düşük vergi oranı ise Türkiye'ye. Peki ABD'nin yeni gümrük vergisi kararından hangi sektörler etkileniyor? İşte ülke ülke ABD'nin gümrük vergisi listesi...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 19:44 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 00:48
Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti | İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük vergilerine atıf yaparak "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." demişti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.

(AFP)(AFP)

Trump'ın açıklamaları özetle şöyle:

Bizim Amerikan rüyamızın üzerinde yıllardır tepindiler. Yıllardır böyle kötü bir durumdayız. 10 yıl, 20 yıldır sürüyor. Ve 50 yıldan uzun süredir ülkemiz çok iyi bir durumda değil ancak bu kötü gidişatı durduracağız. Birazdan tarihi bir kararname imzalayacağım. Ve bundan sonra ülkelerle karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağız. Bu da bize ne uyguluyorlarsa onlara aynısını uygulayacağımız anlamına geliyor. Bu bence Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri. Ekonomik bağımsızlığımızın duyurusu bugün aslında bizim için. Ve diğer ülkeler güçlenirken, refaha kavuşurken bizim fakirleştiğimiz bu süreci durduracağız. Artık bizim zenginleşme, bizim trilyonlar kazanma zamanımız geldi. Artık vergiler sayesinde çok fazla para kazanacağız ve bugünkü aksiyonlarımız sayesinde Amerika'yı yeniden güçlü kılacağız ve şimdiye kadarki gücünün çok üstüne taşıyacağız. İstihdam ve üretim sektörü ülkemizde tekrar gelişecek ve yok için sanayi atılımımızı çok büyüteceğiz ve işin sonunda da üretim kapasitemiz çok artacak, rekabetçiliğimiz çok artacak ve bu Amerika için altın çağ olacak. Çok güçlü bir geri dönüş sergileyeceğiz.

Çok iyi bir iş çıkarttık. Ve Senato'da çok büyük bir çoğunluk elde ettik. Senatörlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz gelişmeye devam edecek ve vergi, günlük vergilerimiz şimdiye kadar çok kötü durumdaydı. Yalnızca maddi olarak değil, anlaşmalar olarak çok kötü bir durumdaydı. Ve şu anda maddi olarak yeni anlaşmalar yapıyoruz. Manipüle ettiler bütün anlaşmalarımızı. Ve korkunç vergiler uyguladılar bize. Teknik standartlar olsun, kurallar olsun her zaman kendi lehlerine büktüler bunları.

Trump'tan AB'te ''%20 vergi'' tarifesi

(AFP)(AFP)

ANLAŞMALARI İHLAL EDEREK BİZDEN DAHA FAZLA PARA ALMAYA ÇALIŞTILAR
Anlaşmaları ihlal ederek bizden daha fazla para almaya çalıştılar. Ve şu anda karşınızda size gösteriyorum, ödemeniz gereken miktar çok artmayacak. Çok fazla iş yaptık. Ve bu aslında buna değecek. Çünkü bu önemli bir konu. Bu beni çok sinir eden, sinirlendiren bir konuydu önceden. Ve Amerika'dan şimdiye kadar bu konu hakkında herhangi bir tepki gelmemişti. Ancak bugünler sona erdi. Üzerimizde oynanan bu oyunlar, bize yapılan bu saldırılar artık son bulacak. Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışından gelen motosikletlere yalnızca %2.4 gümrük vergisi uyguluyordu. Ancak bizim sattıklarımızda Tayland bize %73 uyguluyordu, Vietnam %75 uyguluyordu. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışından gelen motosikletlere %2.5 gümrük belgesi uyguluyordu. Aynısı otomobiller içinde geçerli. Ancak Avrupa Birliği bize %10'dan yüksek bir gümrük belgesi ve %20'lik KDV uyguluyor.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Hindistan %70'e yakın bir vergi uyguluyor. Aynı zamanda Güney Kore ve Japonya da çok kötü bir anlaşma içinde şu anda bizimle. Burada %81, Güney Kore'de yapılan arabaların %81'i Güney Kore'de ve Japonya'da satılanların da %91'i Japonya'da üretiliyor. Toyota çok fazla araba satıyor Amerika'da ancak Ford bizde çok yüksek bir satışa erişemiyor. Dostumuz ve düşmanımız herkes bize karşı kötü bir anlaşma içinde şu anda ve böyle korkunç dengesizlikleri gördükten sonra da sanayide yapmamız gereken değişimleri çok açık bir şekilde görebiliyoruz ve geçmiş başkanlarımızın da buna göz yummuş olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu gerçekten inanılmaz bir hale almış durumda. %25 gömrük vergisi uygulayacağız yurt dışından gelen bütün otomotiv ürünlerine.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Yalnızca otomotiv sektöründe değil. Ancak en çok orada göreceğiz farkı. Harekete geçen bütün firmalar bunları duyuruyor şu anda. Ve daha önce böyle büyük bir hareketlik hiç görülmedi. Aynı zamanda çiftçilerimiz için de harekete geçtik. Dünyanın dört bir yanındaki anlaşmalarla çiftçilerimizi kurtaracağız. Kanada bize %250 ile %300 arasında bir gümrük vergisi uyguluyor. Ve ilk süt ithalatını çok düşük bir vergiden yapıyorlar. Ancak ondan hemen sonrasında %175'e çıkıyor. Kanada'nın vergisini düşündüğümüz zaman ilk başta %2 olarak gözüküyor. Ancak bizim ticaretimiz ilerledikçe bu vergi büyüyor. Ve şu anda hiç adil olmayan bir anlaşma içerisindeyiz. Kanada gibi ülkeler, bizim bir sürü iştirakimiz var başka ülkelerle birlikte.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Meksika 300 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Kanada ile de 200 milyar dolara yakın bir ticaretimiz var. Biz neden bunu yapıyoruz diye düşündüğüm zaman da karşımıza çıkan bir cevap var. Kendiniz için çalışmanız gerek. Bu açıkların kapatılması gerek. Bu ticari açıkların. Ve üzerimizdeki bu borcun bir noktadan sonra tükenmesi gerekiyor.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Avrupa Birliği Amerika'nın ithalatını engellemeye çalışıyor. Ve biz size her şeyi vermek istiyoruz. Arabalar vermek istiyoruz. Ancak sürekli anlaşmaları iptal ediyorlar. Avustralya'da harika insanlar ancak Amerika'dan et gelmesine engel oluyorlar. Oysa ki biz onlardan tonlarca et alıyoruz her sene. Onlar bizden et almak istemiyor çünkü kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Onları suçlayamam ama biz de aynı şeyi yapacağız. Bugün gece yarısında aynı uygulamayı biz de uygulamaya başlayacağız.

(REUTERS)(REUTERS)

"YUMURTA FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ"
Çin, Amerika'nın pirinç çiftçilerini %65 gümrük vergisine tabi tutuyor. Güney Kore %50, aslında %50'den daha fazla tutuyor. %130'a yakın bir vergi var burada. Japonya, bizim dostumuz %70'e yakın bir vergi uyguluyor. Tabi ki onlar pirinç almak istemiyor. Kim onlara suç alabilir ki? Tarım Bakanımızla da bunu konuştuk tabi ki. O da çok iyi bir iş çıkarttı. Yumurta fiyatlarını düşürdü. Biz devraldığımız zaman, kabinem kurulduğu zaman yumurta fiyatları yükseliyordu. Ancak şu anda düşüşe geçtiler bizim sayemizde. %59'a yakın bir düşüş var yumurta fiyatlarında. Biz %2.8 vergi uyguluyoruz bir sürü ülkeye. Ve bu ülkeler, bizim %2.8 uyguladığımız ülkeler bize %200'e yakın vergi uyguluyor. Burada bir sürü ülke birbirini fakirleştirmeye çalışıyor. Ve ben bu politikaları ortadan kaldırmaya çalışıyorum.

"ELİMİZDEN REFAHIMIZI ALAN ÜLKELERLE YENİDEN HESAPLAŞACAĞIZ"
İlk defa bunu yapıyoruz ve çok güçlü bir ülke olarak bunu yapıyoruz. Amerikan halkı çok büyük bir bedel ödüyor bu anlaşmalardan dolayı. 1718'den bu yana bu anlaşmalar çok kötü bir şekilde bize bedel ödetiyor. Ve 1818, 1880'lerden beri elimizdeki parayla ne yapacağımızı düşünüyorduk. O kadar fazla para topladık ki ne yapacağımızı bilemedik. Gerçekten çok güzel bir dert aslında bu. Yaşadığımız sıkıntılar çok uzun sürmeyecek. Artık refaha tekrar ulaşacağız. Çok güçlü bir ülke olduğumuzu hatırlatacağız. Ve bizim elimizden refahımızı alan ülkelerle yeniden hesaplaşacağız. Şu anda dünyadaki bütün ülkelerden daha büyük bir zenginliğe ulaşma arayışındayız. Tek taraflı yaptıkları anlaşmalara uymadığım için benimle ekonomik savaşa girmeye çalışıyorlar. Kanada da buna dahil. Şu anda dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilgileniyoruz. Onların ödemesi gereken şeyleri biz ödüyoruz. Herkese destek olmaya çalışıyoruz. Ancak birazcık geri çekilmeye çalıştığınız zaman bizimle ilgilenmiyorsunuz diyorlar. Üzgünüm ancak bizim kendimizi önceliklendirmemiz gerek.

JOE BIDEN'I SUÇLADI
Bugün de Amerikan çalışanlarının hakkını savunuyoruz. Amerika'yı birinci öncelik olarak gösteriyoruz. Ve uykulu Joe Biden'ın son yılında da Amerika'nın ortalama 100 bin üretim işini kaybettiğini görüyoruz ve ticari açığımız da 1.2 milyar dolara erişti. Bu da Amerika tarihindeki en büyük değer. Bu korkunç anlaşmalar yapıldıktan sonraydı. Ülkemiz 90 bin fabrika kaybetti. Bir harita yaptığınızı düşünün. 90 bin fabrikayı haritada nereye koyacağınızı bile bilemezsiniz. Ancak burada daha fazlası da var. 5 milyon üretim işçisi işini kaybetti. 19 trilyon dolar kaybettik bu anlaşma yüzünden. Bu inanılmaz büyük anlaşmalar bize çok büyük bedellere sebep oldu. Amerikalıların durumları çok kötüye gitti. Kendi dış kaynaklarını kullanamaz oldular. Ve şu anda hastalarımızı tedavi edecek durumumuz bile yok. Bir savaş durumunda bunu yapamayacak durumdayız.

Bütün bilgisayarlarımız, telefonlarımız, televizyonlarımız, her şeyimizde bütün bu alanları domine ediyoruz. Ancak her şeyi yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. Çin'de de anlaşmalarımız var. Ancak Amerika'nın bütün limanlarını hesapladığımız zaman bile çok kötü anlaşmalardan dolayı açığımızı kapatamıyoruz. Bu ekonomik bir problem değil yalnızca. Bu aslında uluslararası bir kriz durumu. Bu ülkemiz için çok büyük bir tehdit. Ve bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri yarından itibaren bütün ülkelerle karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacak.

Çin ilk satırda bize %67 uyguluyor. %67'lik gümrük vergisi uyguluyor. Bize %67'lik gümrük vergisi uyguluyorlar. Biz neredeyse yarısı olan bir karşılıklı vergi uyguluyoruz. Biz onlara %34 uyguluyoruz. Biz hiç kimseye şimdiye kadar doğru dürüst bir vergi uygulamadığımız için bu iyi bir adım aslında.

Avrupa Birliği, çok sıkı pazarlıkçılar. Avrupa Birliği'nin çok dostane olduğunu düşünürsünüz ama çok kızdılar bu düşüncelerimden dolayı. Gerçekten acınası, bize %39 gümrük vergisi uyguluyorlar. Biz onlara %20 uygulayacağız. Vietnam, harika pazarlıkçılar ve harika insanlar. Onlar beni seviyor, ben onları seviyorum ama buradaki sorun şu, onlar bize %90 gümrük vergisi uyguluyor. Biz onlara %46 uygulayacağız.

Tayvan, bizim bütün bilgisayar çiplerimizi ve yarı iletkenlerimizi onlar üretiyor. Her şeyimizde onlarla birlikte çalışıyoruz. Ve en büyük şirketler bizimle çalışmaya başlayacak. Şu anda bir sürü anlaşma yapılıyor. Mr. Wei, dünyanın en iyi şirketlerinden biri, Tayvan'dan geliyor. Ve dünyanın en büyük tesislerinden birini bizimle kuracak.

Japonya: Onları suçlamıyorum, ben onların çok zeki olduğunu düşünüyorum. Benim suçladığım insanlar eskiden oval ofiste oturanlar. Kim olduklarını biliyorsunuz. Japonya bize %46 uyguluyor. Bazı ürünlerde %46'ın çok üstünde uyguluyorlar. Mesela arabalar, %46'ı onlar uyguluyor, %24 biz uygulayacağız. Hindistan, çok zorlu, çok kötü. Başbakanı daha yeni ayrıldı yanımızdan. İsviçre'ye baktığımız zaman %61 var. Biz %31'e uygulayacağız. Endonezya mı? Malezya, Kamboçya. %97 uyguluyorlar. Biz de %49 uygulayacağız. Onlar Amerika'nın sırtından geçindi çok uzun bir süre. İngiltere. Onlar %10'a uyguluyor. Biz de %10'a uygulayacağız. Güney Afrika. %60'a %30. Orada kötü şeyler oluyor. Biz onlara milyarlarca dolar veriyoruz. Ancak desteği kesiyoruz. Fonlamayı bırakıyoruz artık. Çünkü çok kötü şeyler oluyor. Ve onlar bunları bize söylemek istemiyorlar. Brezilya %10, %10. Bangladeş %74. Burada ne olduğunu görüyorsunuz. Pakistan %58. Sri Lanka %88. Burada yaptığımız şeyi görüyorsunuz.

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