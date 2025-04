Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti | İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Avrupa Birliği Amerika'nın ithalatını engellemeye çalışıyor. Ve biz size her şeyi vermek istiyoruz. Arabalar vermek istiyoruz. Ancak sürekli anlaşmaları iptal ediyorlar. Avustralya'da harika insanlar ancak Amerika'dan et gelmesine engel oluyorlar. Oysa ki biz onlardan tonlarca et alıyoruz her sene. Onlar bizden et almak istemiyor çünkü kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Onları suçlayamam ama biz de aynı şeyi yapacağız. Bugün gece yarısında aynı uygulamayı biz de uygulamaya başlayacağız.