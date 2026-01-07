Trump düzenın gerçek yüzü

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyon ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırması dünyada yeni bir dönemin işaret fişeği oldu. Grönland'ı açıkça Amerika'ya dahil etmek isteyen Trump İran, Küba, Kolombiya ve Meksika'yı sıradaki hedefler arasında saydı ve Maduro'yu örnek göstererek tehdit etti. Trump'ın gerilim siyaseti kendisini ticaret savaşlarında gösterdi.

Henüz ikinci dönem başkanlığının 10. günün yani 1 Şubat 2025'de Kanada ve Meksika'ya evrensel gümrük vergisi uyguladığını açıklayan Trump, bu gerilim siyasetini özellikle Çin'e karşı sert biçimde yansıttı. Gümrük vergilerini yüzde 300'lere varan oranla artırdı, ardından "Müzakere edelim" teklifinde bulundu. Bu dönemde Trump'ın ticaret savaşı taktiği "önce tehdit sonra pazarlık" kuralına uygun yönetti.



İKİNCİ AŞAMA



Ticaret savaşlarından sonra siyasi dizayna yönelen Trump düğmeye Venezuela ile bastı. Savaş tehdidinde bulundu, Maduro'yu ülkeyi terk etmeye çağırdı. Dünya kaçırılmanın şokunu yaşarken, Trump küresel dizaynın devam edeceği mesajını verdi. Uzmanlara göre sayılan bu 5 ülke tesadüfen seçilmedi. Hepsinin ABD'nin iç ve dış siyasetinde derin anlamları var.

Grönland: Bölge, 21. yüzyılın yeni enerji ve ticaret sahası konumunda. Nadir toprak elementleri bakımından zengin olan ada, eriyen buzullar ile açılacak yeni deniz ticaret yollarının merkezinde.



Küba: Rusya ve Çin için sembolik ve stratejik üs. Latin Amerika solunun en ideolojik referansı. Maduro'nun yakın koruma ekibinin Kübalı elit askerlerden oluşması tesadüf değil.



Meksika: Göç krizi, uyuşturucu gibi kritik sorunları öne süren Trump Meksika'yı iç güvenliğin en önemli riski olarak görüyor. ABD'deki ekonomik kaygıların günah keçisi olan Meksika, oy verenler açısından önemli.

Kolombiya: Kolombiya, Amerika'nın Latin Amerika'daki en yakın müttefiki olarak biliniyor. Ancak son yıllarda sol iktidar bu dengeleri değiştirdi, Kolombiya hızla Amerika'nın kontrolünden çıktı.



İran: Amerika ve İsrail'in vitrin tehdidi. İran üzerinden yürütülen gerilim siyaseti seçmen nezdinde her zaman prim yapıyor.

