Trump Davos öncesi bombayı patlattı: Fransa'ya yüzde 200 gümrük vergisi!

Macron ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

MACRON'A "YÜZDE 200"

Miami'de bir muhabirin sorusu üzerine Trump Macron'la ilgili "Şey, kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak. Yani, biliyorsunuz, sorun değil. Ben ne yapacağım biliyor musunuz… Şaraplarına ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyacağım, o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

MESELE BARIŞ KURULU DEĞİL

Trump Gazze Barış Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi dünya liderlerini davet etti. Macron'a yönelik tehdidin arkasında ise şüphesiz Grönland var.

Grönland'a göz diken Trump cumartesi günü Grönland'ı kontrol altına alana kadar İngiltere dahil olmak üzere sekiz Avrupa ülkesine yüzde 25'e kadar gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.