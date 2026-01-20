Trump Davos öncesi bombayı patlattı: Fransa'ya yüzde 200 gümrük vergisi!
Trump, Fransa’nın “Barış Kurulu”na katılma davetini reddetme niyeti nedeniyle Fransız şarabı ve şampanyasına %200 gümrük vergisi tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda Avrupa ülkelerini tehditlere devam ediyor.Trump'tan yeni ''Grönland'' tehdidi: Fransa'ya yüzde 200 gümrük vergisi!
DAVOS ÖNCESİ TEHDİT ETTİ
Çarşamba günü Davos'ta küresel iş dünyası liderleriyle bir araya gelmesi beklenen Trump, zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u açıkça tehdit etti.
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "GazzeBarış Kurulu"na katılma davetini reddetme niyeti nedeniyle Fransız şarabı ve şampanyasına %200 gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.
MACRON'A "YÜZDE 200"
Miami'de bir muhabirin sorusu üzerine Trump Macron'la ilgili "Şey, kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak. Yani, biliyorsunuz, sorun değil. Ben ne yapacağım biliyor musunuz… Şaraplarına ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyacağım, o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.
MESELE BARIŞ KURULU DEĞİL
Trump Gazze Barış Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi dünya liderlerini davet etti. Macron'a yönelik tehdidin arkasında ise şüphesiz Grönland var.
Grönland'a göz diken Trump cumartesi günü Grönland'ı kontrol altına alana kadar İngiltere dahil olmak üzere sekiz Avrupa ülkesine yüzde 25'e kadar gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.