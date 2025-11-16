Trump BBC’ye dava açıyor! 5 milyar dolarlık tazminat hedefinde

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz yayıncı BBC'nin, Trump'ın bir konuşmasının montajlarla yalan bir hale getirilmesi nedeniyle özür dilemesini umursamadı. Başkan Trump, önümüzdeki hafta BBC'ye karşı 5 milyar dolarlık tazminat davası açacağını belirtti. Bu açıklama BBC'de büyük endişeye neden oldu.

