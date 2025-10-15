Trump Başkan Erdoğan'ı bırakmıyor: "Sırada Rusya var! Erdoğan savaşı bitirmeye yardımcı olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin gelen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Trump bir gazetecinin "Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda da yardımcı olabilir mi?" sorusuna "Erdoğan yapabilir. O, Rusya tarafından saygı görüyor. Ukrayna konusunda bir şey diyemem ama Putin ona saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN