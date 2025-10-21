PODCAST CANLI YAYIN

Trump balo salonu için Beyaz Saray’ı yıktırıyor

Trump, “dokunmayacağım” dediği Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nı yeni balo salonuna yer açmak için yıktırmaya başladı. 250 milyon dolarlık proje, “tarihi yapıya saygı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump balo salonu için Beyaz Saray’ı yıktırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 250 milyon dolarlık yeni balo salonuna yer açmak için Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nı yıktırıyor.

Beyaz Saray, EPABeyaz Saray, EPA

BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK İNŞAAT

Pazartesi günü yıkıma başlayan inşaat ekipleri, Trump'ın "tamamen modernize edildiğini" söylediği Doğu Kanadı'ndaki kapalı giriş yolunun ve pencerelerin büyük parçalarını yıktı.

Beyaz Saray AFPBeyaz Saray AFP

TRUMP "YIKMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Trump daha önce 250 milyar dolar değerindeki balo salonu ek binasının mevcut yapıya yakın olacağını ancak onu değiştirmeyeceğini söylemişti. Temmuz ayında yaptığı açıklamada mevcut binaya müdahale edilmeyeceğini belirtmiş ve "Yakınında olacak ama ona müdahale etmeyecek. Ve mevcut binaya tam bir saygı duruşu olacak ki ben de bu binanın en büyük hayranıyım." demişti.

Beyaz Saray, EPABeyaz Saray, EPA

Beyaz Saray ve bitişik parklar Ulusal Park Servisi (NPS) tarafından yönetilse de başkanın genellikle tadilat yapma konusunda geniş yetkileri var.

NPS'nin eski baş tarihçisi Robert K. Sutton, BBC'ye yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın inşaatı sırasında her zaman kamuoyunda endişe duyulduğunu söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
İdefix
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Trafikte makas atan ihtara uymayan yandı! Yüksek cezalar geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
Türk Telekom
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Louvre soygununda yeni gelişme: Vurgunu Pempe Panter çetesi mi yaptı? Çalınan mücevherler bulunabilecek mi?
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontu'nu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı
Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü