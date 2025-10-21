Trump balo salonu için Beyaz Saray’ı yıktırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 250 milyon dolarlık yeni balo salonuna yer açmak için Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nı yıktırıyor.
BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK İNŞAAT
Pazartesi günü yıkıma başlayan inşaat ekipleri, Trump'ın "tamamen modernize edildiğini" söylediği Doğu Kanadı'ndaki kapalı giriş yolunun ve pencerelerin büyük parçalarını yıktı.
TRUMP "YIKMAYACAĞIM" DEMİŞTİ
Trump daha önce 250 milyar dolar değerindeki balo salonu ek binasının mevcut yapıya yakın olacağını ancak onu değiştirmeyeceğini söylemişti. Temmuz ayında yaptığı açıklamada mevcut binaya müdahale edilmeyeceğini belirtmiş ve "Yakınında olacak ama ona müdahale etmeyecek. Ve mevcut binaya tam bir saygı duruşu olacak ki ben de bu binanın en büyük hayranıyım." demişti.