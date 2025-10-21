Trump balo salonu için Beyaz Saray’ı yıktırıyor

Beyaz Saray AFP

TRUMP "YIKMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Trump daha önce 250 milyar dolar değerindeki balo salonu ek binasının mevcut yapıya yakın olacağını ancak onu değiştirmeyeceğini söylemişti. Temmuz ayında yaptığı açıklamada mevcut binaya müdahale edilmeyeceğini belirtmiş ve "Yakınında olacak ama ona müdahale etmeyecek. Ve mevcut binaya tam bir saygı duruşu olacak ki ben de bu binanın en büyük hayranıyım." demişti.