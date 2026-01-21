Trump Avrupalı liderleri karşısına dizdi! Kanada Venezuela ve Grönland’ı “ABD toprağı” ilan etti

ABD ile Avrupa arasındaki Grönland krizi büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka konusunda görüştüğü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye, "Karardan geri dönüş yok" dedi ve aynı gün Grönland, Kanada ve Venezuela'yı ABD topraklarına kattığı bir fotoğraf yayımladı. Trump, AB liderlerini de karara saygı duymaya çağırdı ve Grönland, ABD'ye satılana kadar, AB ülkelerine yüzde 25 ek vergi koymakla tehdit etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri bir hata. ABD'ye tepkimiz, sarsılmaz, orantılı ve birlik içinde olacak" dedi. Belçika Başbakanı Bart De Wever ise "Avrupalı meslektaşlarımla artık yeter noktasına ulaştık" dedi

MACRON'U İFŞA ETTİ

ABD Başkanı Trump, Fransa'nın "Gazze Barış Kurulu"na katılma davetini reddetme niyeti nedeniyle Fransa lideri Macron'un özel mesajlarını paylaşatı. Mesajda Macron, "İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum" ifadelerini kullanıyor. Trump, "Onun alkollü ürünlerine yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım" dedi.



Trump Avrupa liderleriyle bir toplantı yaptı ve harita masanın yanında yer aldı. Trump,aynı gün sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland topraklarının "2026'da kurulan ABD toprağı" olarak tasvir eden bir görsel paylaştı.