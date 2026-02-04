TikTok'tan Jeffrey Epstein sansürü: Paylaşımlar bir bir kaldırıldı! Avrupa Parlamentosundan soruşturma çağrısı

Avrupa Parlamentosundan (AP) bir grup milletvekili, sosyal medya platformu TikTok'un Jeffrey Epstein'e ilişkin içerikleri sansürlediği iddialarının soruşturulması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna çağrıda bulundu.

Politico'nun haberine göre, aralarında merkez sol gruplardan isimlerin de bulunduğu 32 AP üyesi, AB Komisyonuna gönderdikleri mektupta, TikTok'ta "Epstein dosyaları" ile ilgili paylaşımların görünürlüğünün düşürüldüğüne ve bazı içeriklerin platformdan kaldırıldığına yönelik şikayetler bulunduğunu belirtti.