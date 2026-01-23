Terör örgütü YPG’nin petrol vurgunu bitti! Şam tüm sahaları aldı | Terörün milyar dolarlık kaynağı kesildi

Suriye ordusunun başlattığı askeri harekatla birlikte birçok petrol sahasının kontrolü terör örgütü YPG'den alındı. Ülkenin petrol rezervenini yüzde 70'ini elinde tutan terör örgütüne ait tek bir damla petrol alanı kalmadı. 2016 tarihli bir Financial Times tahminine göre terör örgütü günde yaklaşık 1,5 milyon dolar gelir sağlıyordu. 2024 yılında ise bu rakam günlük olarak 9 milyon dolara çıkmıştı. Hatta bazı özel anlaşmalar sonrası PKK/YPG, yurt içi ve yurt dışına satışlar yaparak Suriyelilerin yılda 3 milyar 200 milyon dolarlık petrolünü gasp ediyordu. Petrol sahalarının tamamı Suriye devletine geçmesiyle terör örgütünün finansmanı da tarih oldu.



İşte YPG'nin elinden alınan petrol sahaları:



Ömer Petrol Sahası

Sufyan Petrol Sahası

Rimeylan Petrol Sahası

Cibse Petrol Sahası

Es-Sevra Petrol Sahası

Vadi Ubeyd Sahası

Ukayrişa İstasyonu