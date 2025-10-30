PODCAST CANLI YAYIN

Terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna saldırı! Ölüler ve yaralı var

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep yakınlarındaki Tişrin Barajı çevresinde ordu mevzilerine güdümlü füze ile saldırdığını bildirdi. Açıklamada, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı belirtildi. Şam’da yapılan üst düzey görüşmelerle varılan ateşkes mutabakatının bu saldırıyla ihlal edildiği vurgulandı.

Giriş Tarihi:
Terör örgütü SDG'den Suriye ordusuna saldırı! Ölüler ve yaralı var

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Tişrin Barajı yakınlarındaki Suriye ordusuna ait mevzilere yönelik saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep yakınlarındaki Tişrin Barajı'nın çevresindeki ordu mevzilerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "SDG güçleri, Tişrin Barajı civarındaki Suriye ordusuna ait bir mevziyi güdümlü füze ile hedef aldı. Saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı" denildi.

Açıklamada, "SDG, önceki tüm mutabakat ve anlaşmaları görmezden gelerek ordu mevzilerini hedef aldı ve askerlerimizi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

İki taraf arasında bu ayın başlarında Şam'da gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından, sözlü mutabakat sağlanarak ateşkes kararına varılmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Türk Telekom
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Beyoğlu'nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
İdefix
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor