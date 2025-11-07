Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi bölgesinde yasa dışı yerleşim dosyalarını takip eden Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarına dikkati çekti.

Terör devleti İsrail Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı! Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktı (AA) TERÖR DEVLETİ İSRAİL FİLİSTİNLİLERE AİT EVLERİ VE AHIRLARI YIKTI

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktığını belirtti. Filistinli yetkili, yıkılan ev ve ahır sayısına ilişkin ise bilgi vermedi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarını kınayan Bişarat, bu son saldırının da Ürdün Vadisi'ni Filistinlilerden tamamen boşaltma çabasının bir parçası olduğunu vurguladı.