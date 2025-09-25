PODCAST CANLI YAYIN

Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tel Aviv’den Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na protestolarla uğurlandı. Batılı ülkelerin Filistin’i tanımasının ardından çileden çıkan Netanyahu BM konuşmasında liderlere tepki göstereceğini söyledi. Netanyahju’nun uçağı Gazze’de işlediği savaş suçlarından dolayı çıkarılan tutuklama emrini uygulayabilecek ülkelerden kaçmak için zikzak çizerek uçtu. Netanyahu New York’a panikle uçarken Slovenya da onu istenmeyen kişi ilan etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkacağı Tek Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan protestoyla uğurlandı. Netanyahu ABD uçuşunda işlediği savaş suçlarından dolayı çıkarılan tutuklama emrini uygulayabilecek ülkelerden kaçmak için zikzak çizerek uçtu.

Netanyahu'nun uçağı işte böyle uçtu, Fotoğraf CNN'den alınmıştırNetanyahu'nun uçağı işte böyle uçtu, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

UÇAĞI ZİKZAK ÇİZEREK KAÇTI

Uçuş takip sitelerine göre, normalde birkaç Avrupa ülkesinin üzerinden uçması gereken uçağı, Akdeniz boyunca uçtu ve Cebelitarık Boğazı'nı aştı.

FlightRadar24'e göre uçuş kısa bir süreliğine Yunanistan ve İtalya üzerinden geçti ancak Fransız ve İspanyol hava sahasını tamamen es geçerek uçuşun süresini uzattı.

Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırBen Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

SLOVENYA DA İSTENMEYEN ADAM İLAN ETTİ

Netanyahu New York'a panikle uçarken Slovenya da onu istenmeyen kişi ilan etti.

Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırBen Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

BATILI ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIDI NETANYAHU'DA PANİK BAŞLADI

Netanyahu, BM kürsüsünde yapacağı konuşmada bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkelerin liderlerini kınayacağını söyledi. Ben Gurion pistinde açıklama yapan Netanyahu, "Katilleri, tecavüzcüleri ve çocuk yakanları kınamak yerine, onlara İsrail topraklarının kalbinde bir devlet vermek isteyen liderleri kınayacağım. Bu olmayacak." diye ekledi.

Netanyahu uçağa binmeden önce Trump ile Gazze'ye yönelik saldırılar, haziran ayında İran ile yaptıkları 12 günlük savaş gibi konuları görüşeceğini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Türk Telekom
Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu
Cemil Tugay CHP'li Gökan Zeybek'in yalanladı! "Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı" itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler
Dünyanın gündemi Erdoğan-Trump zirvesi! Siyonist basında "F-35" paniği... "İsrail için sonuçları olacak"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları
YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Ankara "kılıç" biliyor! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "YPG-SDG" uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | 'Tek Devlet, Tek Ordu' vurgusu
Kuruluş Orhan sete çıktı! İlk kareler sosyal medyada fırtına gibi esti!
Daltonlar'a infaz! Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü iddiası! İspanyol basını: Casperlar yapmış olabilir
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem