Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkacağı Tek Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan protestoyla uğurlandı. Netanyahu ABD uçuşunda işlediği savaş suçlarından dolayı çıkarılan tutuklama emrini uygulayabilecek ülkelerden kaçmak için zikzak çizerek uçtu.
UÇAĞI ZİKZAK ÇİZEREK KAÇTI
Uçuş takip sitelerine göre, normalde birkaç Avrupa ülkesinin üzerinden uçması gereken uçağı, Akdeniz boyunca uçtu ve Cebelitarık Boğazı'nı aştı.
FlightRadar24'e göre uçuş kısa bir süreliğine Yunanistan ve İtalya üzerinden geçti ancak Fransız ve İspanyol hava sahasını tamamen es geçerek uçuşun süresini uzattı.
SLOVENYA DA İSTENMEYEN ADAM İLAN ETTİ
Netanyahu New York'a panikle uçarken Slovenya da onu istenmeyen kişi ilan etti.