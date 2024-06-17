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Tel Aviv ve Kudüs ayaklandı! On binlerce İsrailli, hükümetin istifa etmesi için sokaklara akın etti | Netanyahu'nun evini bastılar

İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Öte yandan On binlerce İsrailli Netanyahu'nun konutuna yürüdü. İsrail polisi hükümet karşıtı protestoya müdahale ederken sekiz kişi tutuklandı, çok sayıda kişi ise yaralandı.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 21:50 Güncelleme 18 Haziran 2024, 11:11
Tel Aviv ve Kudüs ayaklandı! On binlerce İsrailli, hükümetin istifa etmesi için sokaklara akın etti | Netanyahu’nun evini bastılar

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İsrail parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, erken seçim çağrısında bulunarak hükümetten Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la anlaşmaya varılmasını talep etti.



İsrail'de erken seçim ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için hükümete baskılar devam ediyor. İsrail parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, erken seçim çağrısında bulunarak, hükümetten Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la anlaşmaya varılmasını talep etti. Göstericiler, "Hayır, pervasız bir hükümeti kabul etmeyeceğiz" ve "Faşizme hayır" sloganları attı.

NETANYAHU'NUN EVİNİ BASTILAR

Göstericiler protesto kapsamında parlamentonun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna yürüdü.

Sivil kıyafetli İsrail polis memurlarının, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde polisle göstericiler arasında çatışma çıktığı sırada bir protestocuyu tutuklarken yumruklayıp saçını çektiği bildirildi.

Tal Weissbach, 17 Haziran 2024'te Kudüs'teki bir protesto sırasında polisin müdahalesi sonucu yaralandı.Tal Weissbach, 17 Haziran 2024'te Kudüs'teki bir protesto sırasında polisin müdahalesi sonucu yaralandı.

Gösteri sırasında çok sayıda kişi yaralandı ve en az sekiz kişi tutuklandı.



KUDÜS'TE EYLEM

Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal bir takas anlaşmasının yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, alanda kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.



Göstericiler, üzerinde, "esir takası anlaşmasını kabul edin", "seçimler hemen şimdi", "sen başbakansın, sen suçlusun" yazılı pankartların yanı sıra, hükümet aleyhine slogan attı.

Batı Kudüs'te, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde toplanan bir başka grup da burada düzenlediği protestonun ardından, yürüyerek meclisin önünde düzenlenen ana gösteriye katıldı.

Ana gösteriye ev sahipliği yapan Batı Kudüs'ün yanı sıra, başkent Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.



İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti.

Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.



Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.

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