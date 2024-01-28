PODCAST CANLI YAYIN

Teksas’ta dikenli tel krizi: ABD iç savaşa sürükleniyor! Küresel tetikçi George Soros’un Biden’a destek için milyonlar akıttığı ortaya çıktı

ABD, Teksas Valisi Greg Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki dikenli tel krizi ile resmen iç savaşa doğru sürükleniyor. 2024 seçimlerine aylar kala patlak veren krizde başkan adayı Donald Trump ve 25 eyalet Teksas’a açık destek verirken mevcut Başkan Joe Biden’ın ise küresel tetikçi George Soros’tan destek aldığı ortaya çıktı. FOX News, Soros’un aylardır Teksas’ı Demokratlara devretmek için milyonlarca dolar harcadığını ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Teksas’ta dikenli tel krizi: ABD iç savaşa sürükleniyor! Küresel tetikçi George Soros’un Biden’a destek için milyonlar akıttığı ortaya çıktı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

ABD, Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine hazırlanırken iç savaş tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Teksas Valisi Greg Abbout ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklamış öte yandan 25 eyalet daha Başkan Joe Biden'a başkaldıran bir bildiri yayımlarken Teksas'a destek vermişti. 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanan eski Başkan Donald Trump da Teksas'a açık destek verirken FOX News, küresel tetikçi Soros'un Teksas'ta aylardır yaptığı hazırlığı ortaya çıkardı.

ABD Senatosunda büyük Teksas eyaletini temsil eden Ted Cruz'un X hesabında yaptığı paylaşım: Gel de alABD Senatosunda büyük Teksas eyaletini temsil eden Ted Cruz'un X hesabında yaptığı paylaşım: Gel de al

SOROS TEKSAS'TA DEMOKRATLARA PARA AKITIYOR

Teksas'ta eski Başkan Donald Trump'ın önde olduğu bilinirken FOX News'ten küresel tetikçi George Soros'un gücü Demokrat Joe Biden'a devretmek için Teksas'a milyonlar akıttığını ortaya çıkardı. Fox News Digital programının aktardığı eyalet kampanya finansmanı kayıtlarına göre Soros, eyaleti Demokratlara aktarmak için Teksas'a büyük miktarlarda nakit para akıttı.

KÜRESEL TETİKÇİ ABD'Yİ DE KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz yıl, Teksas eyaletinde en az beş sol gruba altyapıyı güçlendirmek ve Demokratların, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kalede kazanımlar elde etmesine yardımcı olmak için 3 milyon doların üzerinde bağışta bulundu.

George SorosGeorge Soros

BIDEN'IN ADAMLARINA MİLYONLARCA DOLAR

FOX News'e göre Soros, Teksas'ı Demokratçılara devretmek için çalışan grupları tek başına yönlendiriyor. Teksas'ı maviye çevirmek için uğraşan Texas Majority PAC grubunun Soros'un Democracy PAC II'sinden yüz binlerce dolar aldığı ortaya çıktı.

FOX News Texas Majority PAC'in gizli bir şekilde çalıştığını belirtti. The Texas Tribune haber ajansı tarafından yakın zamanda yayımlanan bir raporda grubu Demokrat Beto O'Rourke'nin başarısız valilik kampanyasından kalma eski çalışanların yönettiği ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,25 milyon dolar topladığı ortaya çıktı.

Teksas kampanya finansmanı kayıtlarına göre Soros'un Demokrasi PAC II'si gruba 850 bin dolar bağışta bulunurken George Soros'un kendisi de kişisel olarak kampanyaya 1,4 milyon dolar sağladı. Sonuç olarak PAC'in 2,25 milyon dolarlık bağışının tamamını Soros'tan geliyor.

Kampanya finansman kayıtlarına göre Soros'un 2023'ün ikinci yarısında CTX Votex'a eb az 300 bin dolar bağışladığı öğrenilirken bu bağışın çevrim içi bir ayak izinin olmadığı belirtildi. Öte yandan Soros aralık ayında ise Teksas'ta ebeveynleri de dahil olmak üzere birçok kişiyi öldürmekle suçlayan bir kişiyi kurtardığı için eleştiri oklarının hedefi olan Teksas Örgütlenme Projesi'ne 250 bin dolar verdi.

Soros, ayrıca 2023'ün ikinci yarısında Dallas County Demokratik PAC'a ise 200 bin dolar ve yine çevrim içi ortamda görünmeyen First Tuesday adlı gruba ise 100 bin dolar verdi.

DİKENLİ TEL ÇATIŞMASI DEVAM EDİYOR! ABD'DE İÇ SAVAŞ MI ÇIKACAK?

Teksas Valisi Greg Abbott'un 2021'de "sınırda bir felaket" ilanı emrini vererek Meksika sınırından gelen göçmenlere karşı dikenli tel kullanımını genişletmişti. Geçtiğimiz ekim ayında dikenli tellerin Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri tarafından kaldırılması nedeniyle Teksas Başsavacısı Ken Paxton, Biden yönetimine dava açtı. Federal ajanlar, "tehlike altındaki göçmenleri korumak için akordeon telleri kesiyordu. Davada ise bunun göçmenlerin geçişine "yardım etmek" amacıyla devlet mülkünün tahrip edilmesi olduğu iddia ediliyordu.

ABDde kriz! Teksas ve 25 eyaletten Joe Bidena başkaldırı bildirisi: Sınırlar gerildi! Süreç nasıl buraya geldi?ABDde kriz! Teksas ve 25 eyaletten Joe Bidena başkaldırı bildirisi: Sınırlar gerildi! Süreç nasıl buraya geldi?
ABD'de kriz! Teksas ve 25 eyaletten Joe Biden'a başkaldırı bildirisi: "Sınırlar" gerildi! Süreç nasıl buraya geldi?

Temyiz mahkemesinde yaşanan çekişmelerin ardından Yüksek Mahkeme pazartesi günü çitlerin kesilmesini engelleyen kararı geçici olarak durdurma kararına imza attı.

Abbott ise çarşamba günü "federal hükümetin göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeyerek anlaşmayı bozduğunu iddia eden bir bildiri yayımladı. Eagle Pass'taki 47 dönümlük Shelby Park'ta döşenen dikenli tel krizi daha da büyütürken birçok eyaletten Ulusal Muhafızlar Teksas'a destek amacıyla sınıra yöneldi. 25 Cumhuriyetçi eyaletten Ulusal Muhafızlar, Teksas yönetimine destek verirken son kriz ABD'de büyük bir iç savaşın habercisi olarak görülüyor.

ABDde Teksas ve 25 eyaletin isyan sebebi ne? ABDde darbe mi oldu, neler yaşanıyor? Son dakika Amerikada iç savaş mı çıktı?ABDde Teksas ve 25 eyaletin isyan sebebi ne? ABDde darbe mi oldu, neler yaşanıyor? Son dakika Amerikada iç savaş mı çıktı?
ABD'de Teksas ve 25 eyaletin isyan sebebi ne? ABD'de darbe mi oldu, neler yaşanıyor? Son dakika Amerika'da iç savaş mı çıktı?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: "Ben iyiyim, iyi akşamlar."
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Hande Erçel'den Hakan Sabancı sorusuna yanıt: "Teşekkür ederim, konuşmayacağım"
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!