Teksas’ta dikenli tel krizi: ABD iç savaşa sürükleniyor! Küresel tetikçi George Soros’un Biden’a destek için milyonlar akıttığı ortaya çıktı

FOX News Texas Majority PAC'in gizli bir şekilde çalıştığını belirtti. The Texas Tribune haber ajansı tarafından yakın zamanda yayımlanan bir raporda grubu Demokrat Beto O'Rourke'nin başarısız valilik kampanyasından kalma eski çalışanların yönettiği ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,25 milyon dolar topladığı ortaya çıktı.

FOX News'e göre Soros, Teksas 'ı Demokratçılara devretmek için çalışan grupları tek başına yönlendiriyor. Teksas'ı maviye çevirmek için uğraşan Texas Majority PAC grubunun Soros'un Democracy PAC II'sinden yüz binlerce dolar aldığı ortaya çıktı.

Teksas kampanya finansmanı kayıtlarına göre Soros'un Demokrasi PAC II'si gruba 850 bin dolar bağışta bulunurken George Soros'un kendisi de kişisel olarak kampanyaya 1,4 milyon dolar sağladı. Sonuç olarak PAC'in 2,25 milyon dolarlık bağışının tamamını Soros'tan geliyor.

Kampanya finansman kayıtlarına göre Soros'un 2023'ün ikinci yarısında CTX Votex'a eb az 300 bin dolar bağışladığı öğrenilirken bu bağışın çevrim içi bir ayak izinin olmadığı belirtildi. Öte yandan Soros aralık ayında ise Teksas'ta ebeveynleri de dahil olmak üzere birçok kişiyi öldürmekle suçlayan bir kişiyi kurtardığı için eleştiri oklarının hedefi olan Teksas Örgütlenme Projesi'ne 250 bin dolar verdi.

Soros, ayrıca 2023'ün ikinci yarısında Dallas County Demokratik PAC'a ise 200 bin dolar ve yine çevrim içi ortamda görünmeyen First Tuesday adlı gruba ise 100 bin dolar verdi.

DİKENLİ TEL ÇATIŞMASI DEVAM EDİYOR! ABD'DE İÇ SAVAŞ MI ÇIKACAK?

Teksas Valisi Greg Abbott'un 2021'de "sınırda bir felaket" ilanı emrini vererek Meksika sınırından gelen göçmenlere karşı dikenli tel kullanımını genişletmişti. Geçtiğimiz ekim ayında dikenli tellerin Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri tarafından kaldırılması nedeniyle Teksas Başsavacısı Ken Paxton, Biden yönetimine dava açtı. Federal ajanlar, "tehlike altındaki göçmenleri korumak için akordeon telleri kesiyordu. Davada ise bunun göçmenlerin geçişine "yardım etmek" amacıyla devlet mülkünün tahrip edilmesi olduğu iddia ediliyordu.

Temyiz mahkemesinde yaşanan çekişmelerin ardından Yüksek Mahkeme pazartesi günü çitlerin kesilmesini engelleyen kararı geçici olarak durdurma kararına imza attı.

Abbott ise çarşamba günü "federal hükümetin göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeyerek anlaşmayı bozduğunu iddia eden bir bildiri yayımladı. Eagle Pass'taki 47 dönümlük Shelby Park'ta döşenen dikenli tel krizi daha da büyütürken birçok eyaletten Ulusal Muhafızlar Teksas'a destek amacıyla sınıra yöneldi. 25 Cumhuriyetçi eyaletten Ulusal Muhafızlar, Teksas yönetimine destek verirken son kriz ABD'de büyük bir iç savaşın habercisi olarak görülüyor.