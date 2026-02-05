Teknoloji patronları İspanya'yı hedef alıyor! Sanchez'den "Havlasınlar" çıkışı

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı ve koalisyonun küçük ortağı Sumar partisinin lideri Yolanda Diaz da Elon Musk'a karşı protesto olarak ABD'de kurulan Bluesky uygulamasındaki hesabından yaptığı açıklamada, Durov'u eleştirileriyle İspanya hükümetini deviremeyeceğini belirtti.

Elon Musk

ELON MUSK DA HEDEF ALMIŞTI

Sanchez'in sosyal paylaşım ağlarına yönelik sınırlama ve kontrol girişimi ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk tarafından da eleştirilmişti.

Sanchez'i "zalim" ve "totaliter faşist" olarak nitelendiren Musk, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir."ifadelerini X hesabından yayımlamıştı.

Sanchez ve Musk arasındaki tartışmalar yaklaşık iki yıldır devam ederken, İspanya Başbakanı ABD'li teknoloji patronunun sahibi olduğu X algoritmasını birden fazla kez "yalan yaymak ve karalama kampanyası yürüterek manipüle etmekle" suçlamıştı.

Sanchez, 3 Şubat'ta Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada sosyal paylaşım ağlarına yönelik getirecekleri sınırlamaları anlatırken,"Sosyal medya şirketleri, İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkede zengin ve güçlü. Ancak onların gücü ve etkisi bizi korkutmamalı. Çünkü kararlılığımız onların zenginliğinden daha büyük. İspanya bu konuda sıfır tolerans gösterecek ve dijital egemenliği garanti edecektir."şeklinde konuşmuştu.