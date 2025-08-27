Taylor Swift dünyaca ünlü futbolcuyla nişanlandı! Milyon dolarlık yüzük Instagram’da rekor kıran paylaşım

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor swift ve Amerikalı futbolcu erkek arkadaşı Travis Kelce evleniyor. Ünlü çift Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İngilizce öğretmeniniz ve beden öğretmeniniz evleniyor." Notuyla nişanlandıklarını duyurdu.
DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ.
Swift'in paylaştığı fotoğraflarda Kelce'nin diz çöküp evlenme teklif ettiği görülüyor. Swift'in paylaşımı dakikalar içinde milyonlarca beğeni aldı.
"ONUN EVLENECEĞİ KIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"
Çiftin bir arkadaşı Kelce için "Travis her zaman onun evleneceği kız olduğunu söylüyordu." dedi. Kelce'nin ilk önce Swift'in anne-babasından izin aldığını belirten bir arkadaşları "Bunu yapmak son derece önemliydi çünkü bunun herkes için bir anlam ifade etmesini istiyordu. Bu onun için bir rüya ve Taylor'ın her zaman evlenmek istediğini biliyor." İfadelerini kullandı.