Taylor Swift dünyaca ünlü futbolcuyla nişanlandı! Milyon dolarlık yüzük Instagram’da rekor kıran paylaşım

Ünlü yıldız Taylor Swift evleniyor. Swift, Amerikalı futbolcu erkek arkadaşı Travis Kelce’den evlilik teklifi aldığı anları Instagram hesabından paylaştı. İşte dünyaca ünlü yıldızın “İngilizce öğretmeniniz ve beden öğretmeniniz evleniyor” notuyla duyurduğu o anlar ve devasa tektaş yüzüğü…

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor swift ve Amerikalı futbolcu erkek arkadaşı Travis Kelce evleniyor. Ünlü çift Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İngilizce öğretmeniniz ve beden öğretmeniniz evleniyor." Notuyla nişanlandıklarını duyurdu.

Swift ve Kelce, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSwift ve Kelce, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ.

Swift'in paylaştığı fotoğraflarda Kelce'nin diz çöküp evlenme teklif ettiği görülüyor. Swift'in paylaşımı dakikalar içinde milyonlarca beğeni aldı.

"ONUN EVLENECEĞİ KIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"

Çiftin bir arkadaşı Kelce için "Travis her zaman onun evleneceği kız olduğunu söylüyordu." dedi. Kelce'nin ilk önce Swift'in anne-babasından izin aldığını belirten bir arkadaşları "Bunu yapmak son derece önemliydi çünkü bunun herkes için bir anlam ifade etmesini istiyordu. Bu onun için bir rüya ve Taylor'ın her zaman evlenmek istediğini biliyor." İfadelerini kullandı.

ÖNCE AİLESİNDEN İZİN ALDI

Kelce'nin 72 yaşındaki annesi Donna'ya yakın bir kaynak, nişan için her iki ailenin de onay verdiğini söyledi. Kaynak, "Donna çok mutlu ve ailesindeki herkesin Taylor'a hayran olduğunu ve ailesini de çok sevdiğini söylüyor" dedi.

YÜZÜĞÜ GEÇEN YAZ SEÇMİŞTİ

US Sun gazetesi geçen yaz Kelce'nin, Paris'in ünlü tasarımcısı Kindred Lubeck'in yardımıyla tasarlanan 250 bin dolarlık bir elmas yüzüğe göz koyduğunu duyurmuştu. Kelce'nin seçtiği yüzüğün aynı yüzük olup olmadığı ve güncel fiyatı ise bilinmiyor.

Çifte yakın bir kaynak, planların uzun süre gizli tutulmasının 35 yaşındaki ünlü oyuncuyu strese soktuğunu söyledi.

