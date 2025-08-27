Taylor Swift dünyaca ünlü futbolcuyla nişanlandı! Milyon dolarlık yüzük Instagram’da rekor kıran paylaşım

Swift ve Kelce, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ÖNCE AİLESİNDEN İZİN ALDI

Kelce'nin 72 yaşındaki annesi Donna'ya yakın bir kaynak, nişan için her iki ailenin de onay verdiğini söyledi. Kaynak, "Donna çok mutlu ve ailesindeki herkesin Taylor'a hayran olduğunu ve ailesini de çok sevdiğini söylüyor" dedi.

YÜZÜĞÜ GEÇEN YAZ SEÇMİŞTİ

US Sun gazetesi geçen yaz Kelce'nin, Paris'in ünlü tasarımcısı Kindred Lubeck'in yardımıyla tasarlanan 250 bin dolarlık bir elmas yüzüğe göz koyduğunu duyurmuştu. Kelce'nin seçtiği yüzüğün aynı yüzük olup olmadığı ve güncel fiyatı ise bilinmiyor.

Çifte yakın bir kaynak, planların uzun süre gizli tutulmasının 35 yaşındaki ünlü oyuncuyu strese soktuğunu söyledi.