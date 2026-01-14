Tayland'da trene vinç düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland'da Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir trenin üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu tren raydan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

