Tatiana Schlossberg hayatını kaybetti! John F. Kennedy ailesinin bitmeyen trajedisi

ABD eski Başkanı John F. Kennedy'nin torunu olan Tatiana Schlossberg'in kanserle savaşını kaybettiği açıklandı. Ailenin yaptığı paylaşımda, "Güzel Tatiana'mız aramızdan ayrıldı. Kalplerimizde her zaman yaşayacak" denildi. Kennedy ailesinde trajedi hiç bitmedi. Başkan John F. Kennedy ve kardeşi suikasta uğradı. Kennedy ailesinin iki üyesi uçak kazasında öldü. Uyuşturucuya kurban gidenler, intihar edeler, boğularak can verenler oldu.

