’Taht’eravalli

İran'ın önceki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkeyi sarsan ölümcül helikopter kazasının ardından geri dönmenin hesaplarını yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybedince 28 Haziran'da seçim düzenlenmesi kararı alındı. Evinin önünde toplanan destekçilerine seslenen Ahmedinejad, "Şartları değerlendiriyorum ve bugün hangi eylemin ülkenin, halkın ve bugünkü İran'ın çıkarına olduğunu ölçüyorum. Ülkenin şartları çok hassas. Sizlerin de buyurduğunuz üzere değerlendiriyorum ve sonucu sizlere açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ VETO YEDİ

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, 2017'de Hasan Ruhani'ye karşı, 2021'de de Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.