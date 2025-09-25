PODCAST CANLI YAYIN

Tahran’dan çarpıcı hamle: İsrail’e ait gizli belgeler yayımlandı!

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail’in nükleer programına dair gizli belgeler yayımladıklarını açıkladı. Hatib, İsrail’in hassas bölgelerinde görev yapan birçok kişinin para karşılığında İran’la iş birliği yaptığını da ifade etti.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'in nükleer programına dair önemli bilgi ve belgelere ulaştıklarını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Hatib, konuya ilişkin bilgi verdi. Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi. Programda İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntüler paylaşılırken, Hatib 189 nükleer uzman ve askeri yetkiliye dair bilgilerin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini ifade etti.

Hatib ayrıca, İsrail'in hassas bölgelerinde görev yapan çok sayıda kişinin para karşılığında İran ile iş birliği yaptığını söyledi.

BİNLERCE BELGE ELE GEÇİRDİKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

İran güvenlik kaynakları da 7 Haziran'da yaptıkları açıklamada, istihbarat birimlerinin İsrail'e ait nükleer projeler ve tesislerle ilgili binlerce stratejik ve hassas belgeyi ele geçirerek ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

