Tahran’dan çarpıcı hamle: İsrail’e ait gizli belgeler yayımlandı!

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'in nükleer programına dair önemli bilgi ve belgelere ulaştıklarını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Hatib, konuya ilişkin bilgi verdi. Hatib, "İstihbarat unsurlarımız, İsrail'in gizli olan nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel bilgilerine ulaştı." dedi. Programda İsrail'in bazı nükleer uzmanları ve tesislerine ilişkin görüntüler paylaşılırken, Hatib 189 nükleer uzman ve askeri yetkiliye dair bilgilerin yanı sıra çeşitli projelerin de ele geçirildiğini ifade etti.

Hatib ayrıca, İsrail'in hassas bölgelerinde görev yapan çok sayıda kişinin para karşılığında İran ile iş birliği yaptığını söyledi.