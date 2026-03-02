Tahran’da Gandi hastanesi vuruldu: DSÖ'den acil açıklama geldi

SAĞLIK TESİSLERİNİN DE HEDEF ALINDI

İran Kızılayı tarafından yayımlanan görüntülerde ise saldırılar kapsamında Kızılay binası çevresi ile çeşitli hastanelerin de hedef alındığı görüldü. Yetkililer, sağlık altyapısına yönelik zararların boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.