Tahran’da Gandi hastanesi vuruldu: DSÖ'den acil açıklama geldi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Tahran’daki Gandi Hastanesinin zarar görmesi uluslararası kamuoyunda tepki çekti. Saldırılar sırasında hastane binasında hasar oluşurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık tesislerinin hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkat çekerek gelişmeleri “son derece endişe verici” olarak değerlendirdi.
- İran basını, ABD ve İsrail'e atfedilen saldırılarda başkent Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin hasar gördüğünü bildirdi.
- Dünya Sağlık Örgütü, hastanenin hasar gördüğüne dair haberleri endişe verici bulduğunu ve olayı doğrulamak için çalıştığını açıkladı.
- Saldırının ardından hastanede bulunan yeni doğan bebeklerin başka sağlık merkezlerine nakledildiği aktarıldı.
- İran Kızılayı, saldırılar kapsamında kendi binasının ve çeşitli hastanelerin de hedef alındığını duyurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Tahran'daki sağlık altyapısının da zarar gördüğü yönündeki iddialar uluslararası kamuoyunda endişeye yol açtı. İran basını, başkentte bulunan Gandi Hastanesinin saldırılarda hedef alındığını duyururken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
TAHRAN'DA HASTANE BİNASINDA HASAR OLUŞTU
İran basınında yer alan haberlere göre, ABD-İsrail saldırıları sırasında Tahran'daki Gandi Hastanesi hedef alındı. Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde hastane binasının bazı bölümlerinde cam kırıkları ve cephe hasarı meydana geldiği görüldü.
Saldırının ardından hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekiplerinin binada inceleme başlattığı aktarıldı. Görüntülerde hemşirelerin yeni doğan bebekleri hastaneden çıkararak başka sağlık merkezlerine nakletmeye çalıştığı anlar da yer aldı.
SAĞLIK TESİSLERİNİN DE HEDEF ALINDI
İran Kızılayı tarafından yayımlanan görüntülerde ise saldırılar kapsamında Kızılay binası çevresi ile çeşitli hastanelerin de hedef alındığı görüldü. Yetkililer, sağlık altyapısına yönelik zararların boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
DSÖ'DEN ENDİŞE AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"İran'ın başkenti Tahran'ın bombalanması sırasında Gandi Hastanesinin hasar gördüğüne dair haberler son derece endişe verici." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, DSÖ'nün olayın doğrulanması için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yaşananların sağlık tesislerinin çatışmalardan korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
Sağlık tesislerinin uluslararası insani hukuk kapsamında korunduğunu hatırlatan Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.