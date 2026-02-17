Suudi Arabistan'ın KAAN'a ilgisi ABD'de alarm zillerini çaldırdı: İngiliz basını yazdı
Suudi Arabistan’ın Türk savaş uçağı KAAN’a olan ilgisi Washington’da alarm zillerini çaldırdı. Silah ihracatında tek tedarikçi olmayı hedefleyen Trump yönetiminin, Riyad’ın Ankara ile temaslarından rahatsız olduğu ve "Hangi ihtiyacınızı karşılayamadık da Türkiye’ye gidiyorsunuz?" çıkışında bulunduğu iddia edildi.
- İngiltere merkezli The Middle East Eye, Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçağı KAAN projesi için Ankara ile yürüttüğü görüşmelerin Washington'da rahatsızlık yarattığını bildirdi.
- Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ın silah tedarikçilerini çeşitlendirmesinin ABD'nin bu ülkedeki pazar payını düşürebileceğinden endişe ediyor.
- Riyad yönetimi, Pakistan'dan JF-17 uçağı almayacağı konusunda ABD'ye güvence verirken KAAN projesi için benzer bir garanti sunmadı.
- ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'ın Amerikan envanteri dışında neden Türkiye'den uçak tedarik etme ihtiyacı duyduğunu sorguluyor.
- Beyaz Saray, Suudi Arabistan'ın savunma bütçesini ABD ihracatı yerine başka ülkelere yönlendirmesine karşı çıkıyor.
İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçağı KAAN'a yönelik ilgisi, Trump yönetiminde ABD'nin silah satış payının azalabileceği endişesiyle rahatsızlığa yol açtı.
İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçağı KAAN projesi nedeniyle Ankara yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Washington'da geniş yankı uyandırdı.
ABD'li yetkililere dayandırılan"Suudi Arabistan-Türkiye Kaan jeti görüşmeleri, silah ihracatında üstünlük kurmayı hedefleyen Trump yönetimini rahatsız etti"başlıklı haberde, "Suudi Arabistan'ın silah ortaklarını çeşitlendirme çabası, Trump yönetimini rahatsız ediyor. Çünkü yönetim, Türkiye gibi ülkelerle yapılan anlaşmaların, ABD'nin Suudi Arabistan silah pazarındaki payını potansiyel olarak azaltabileceğini düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kasım ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın gelişmiş F-35 savaş uçakları satın alacağını ve önemli bir stratejik savunma anlaşmasını duyurması üzerine Beyaz Saray'da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ancak son zamanlarda ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'dan bölgedeki diğer ülkelerle yaptığı silah anlaşmaları görüşmeleri konusunda açıklık talep etti"denildi.
ABD'li bir yetkili Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'a verdiği milyarlarca dolarlık krediyi Pakistan'dan JF-17 savaş uçağı satın alımına dönüştürebileceği yönündeki haberlerin ardından Washington'dan gelen tepkiler üzerine Pakistan'ın JF-17 savaş uçağını satın almayacağına dair ABD'ye güvence verdiğini söyledi. Ancak Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin yeni nesil Kaan savaş uçağı programına muhtemel katılımı konusunda benzer güvence vermediğine vurgu yapıldı.
Trump yönetiminde üst düzey savunma yetkilisi olarak görev yapmış olan Bilal Saab, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada,"Türk savaş uçağının Suudilerin zaten geniş olan envanterine nasıl uyacağını anlamıyorum. Dünyanın en iyi F-15'lerine sahipler, ABD'lilerinkinden bile daha iyiler. Euro Typhoon iyi bir uçak ve yakında F-35'leri de alacaklar"dedi.
"HANGİ İHTİYACINIZ VAR DA KAAN İÇİN TÜRKİYE'YE GİTMENİZ GEREKİYOR?"
Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili ise Trump yönetiminin KAAN'a yönelik potansiyel anlaşmanın F-35'lerin yerini alacak bir anlaşma olarak görülmediğini, Suudi Arabistan'ın ABD'den ilave alımlar için ayırabileceği bütçeyi başka bir yere yönlendirdiğini belirtti. Yetkili, "Suudilere verilen mesaj şuydu: ABD'nin karşılamadığını düşündüğünüz hangi ihtiyacınız var da KAAN için Türkiye'ye gitmeniz gerekiyor? Bu yönetim tek tedarikçi olmak istiyor ve Amerikan ihracatını önceliklendiriyor" ifadelerini kullandı.
MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN – TEKNİK ÖZELLİKLER VE YETENEKLER
Peki ABD'yi böylesinde endişelendiren Türkiye'nin yerli ve milli uçağı KAAN'ın özellikleri neler? İşte madde madde KAAN'ın özellikleri:
5. nesil çok rollü savaş uçağı
Hava-hava ve hava-yer görevleri için tasarlandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirildi
🔹 Muharebe Kabiliyetleri:
Yüksek hayatta kalma ve manevra kabiliyeti
Süpersonik hızda, dahili silah yuvalarından hassas vuruş
Gelişmiş yapay zekâ ve nöral ağ desteği
Hava üstünlüğü için uzun menzilli havadan havaya silahlar
Komuta kontrol merkezi olarak kullanılabilir yapı (İHA/SİHA kontrolü)
🔹 Aviyonik ve Sensör Sistemleri (ASELSAN üretimi):
AESA Radarı ve BÜRFİS: Gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti
SAR (Sentetik Açıklıklı Radar): Yüksek çözünürlükte görüntüleme
KARAT IRST: Kızılötesi arama ve takip sistemi
TOYGUN EOTS: Elektro-optik hedefleme sistemi
YILDIRIM-300 DIRCM: Füze karşı tedbir sistemi
TULGAR: Kaska monteli gösterge sistemi
UKSS: Uçuş kontrol sensörleri
🔹 Yapısal Özellikler:
Gövde 4 ana bölümden oluşur: ön kokpit, orta gövde, kanatlar, kuyruk
Hafiflik ve dayanıklılık için alüminyum (7050/77450 serisi), titanyum ve kompozit malzeme kullanımı
3D yazıcı ile titanyum parça üretimi
🔹 Fiziksel Boyutlar:
Uzunluk: 21 metre
Yükseklik: 6 metre
Kanat açıklığı: 14 metre
🔹 Motor ve Performans:
İlk aşamada: 2x General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan motor
Artyakıcısız: 17.155 lbf (76 kN)
Artyakıcı ile: 29.400 lbf (131 kN)
Gelecekte: Rolls-Royce işbirliğiyle 35.000 lbf gücünde yeni motorlar
Yerli motor geliştirme çalışmaları devam ediyor
🔹 Uçuş Performansı:
Maksimum hız: Mach 1.8 (2.210 km/saat)
Servis tavanı: 55.000 ft (17.000 metre)
G limiti: +9g / -3.5g
Süper seyir kabiliyeti (afterburner kullanmadan ses üstü uçuş)
🔹5. Nesil Özellikleri:
Düşük radar izi (stealth)
Ağ merkezli harp kabiliyeti
Geliştirilebilir aviyonik mimari
Artırılmış durumsal farkındalık
Hassas hedefleme
Birlikte çalışabilirlik (İHA/SİHA entegrasyonu dahil)