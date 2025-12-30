Suudi Arabistan'dan İsrail'e 'Somaliland' tepkisi: Reddediyoruz

Suudi Arabistan, İsrail'in Somalilan'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ediyor, İsrail'in (Somaliland'i tanıma) bildirisini reddediyoruz" denildi.

