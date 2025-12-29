Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı! Ahmed Şara'dan "gerçek kalkınma" mesajı

Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)



"GERÇEK KALKINMA, ÜRETİM, İSTİHDAM VE GÜÇLÜ BİR BANKACILIK SİSTEMİYLE MÜMKÜN"

Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti.