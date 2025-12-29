PODCAST CANLI YAYIN

Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı! Ahmed Şara'dan "gerçek kalkınma" mesajı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin iki sıfırın atıldığı yeni banknotlar tanıtıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Gerçek kalkınma sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün" dedi.

Giriş Tarihi:
Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı! Ahmed Şara'dan "gerçek kalkınma" mesajı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni banknotlar ve para sistemi kamuoyuna tanıtıldı.

Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı

Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Hasriye yaptığı konuşmada, para biriminden iki sıfır atıldığını ancak bunun fiili değerde bir değişim oluşturmadığını, temel amacın ticari işlemleri kolaylaştırmak olduğunu açıkladı. Devrimden bu yana liranın yüzde 30 değer kazandığını belirten Hasriye, eski rejimin "feci" ekonomik mirasının temizlendiğini vurguladı.

Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)

YENİ BANKNOTLARDA SURİYE TOPRAKLARINDA YETİŞTİRİLEN BİTKİLERE YER VERİLDİ
Yeni banknotlarda eski rejim liderleri Hafız Esad ile devrik lider Beşar Esad'ın portreleri banknotlardan kaldırıldı. Yeni banknotlarda, Suriye topraklarında yetiştirilen ve önemli olan Şam gülü, karadut, turunçgil, pamuk, zeytin ve pamuk bitkilerine yer verildi.

Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)

"GERÇEK KALKINMA, ÜRETİM, İSTİHDAM VE GÜÇLÜ BİR BANKACILIK SİSTEMİYLE MÜMKÜN"
Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti.

Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)Suriye’nin yeni banknotları tanıtıldı. (İHA)

Vatandaşlara itidal çağrısında bulunan eş-Şara, para değişiminin belirli bir takvimle yapılacağını ve panik havasının döviz kurlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini hatırlattı. Eş-Şara, bu hamlenin dolar bağımlılığını azaltacağını ifade ederek, sürecin uzman şirketlerle titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Eş-Şara, Suriye'nin istikrarlı bir ekonomiyle müjdelerle dolu bir geleceğe ilerlediğini sözlerine ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
D&R
İspanya'ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor
İdefix
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Kassam Tugayları Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen ilan etti
Başsavcılıktan "Sadettin Saran" açıklaması! “Özel laboratuvar sonucu temiz” haberlerine yalanlama: Tek geçerli rapor Adli Tıp'tır
DEAŞ'lı teröristler saklanmak için neden Yalova'yı seçti? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Bilinçli bir tercih!"
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İsrail GKRY ve Yunanistan'ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati