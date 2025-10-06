PODCAST CANLI YAYIN

Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma!

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Borsa İstanbul
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Türk Telekom
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
Yunanistan’dan siklon dalgası yaklaşıyor! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: İstanbullular bu geceye dikkat! 6 derece birden...
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro