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Suriyeliler çifte kutlama yaptı! Şam'da hem rejimin yıkılması hem yeni yıl coşkusu yaşandı

Özgürlüğüne kavuşan genç, yaşlı Suriyeliler, ilk kez korkusuz bir yılbaşını kutladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Suriyeliler çifte kutlama yaptı! Şam’da hem rejimin yıkılması hem yeni yıl coşkusu yaşandı

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    Şam'ın Bab Tuma'da önceki akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan haykırdı. Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.

    Saatler gece yarısına geldiğinde meydanda havai fişek atılması Suriyelilerin sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Meydanda toplananlar bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Meydana gelenler "Mutluluğumuz tarif edilemez. Bundan 14 yıl mahrumduk. Suriyelilerin mutluluğu tarif edilemez. Sonunda emniyete kavuştuk, korkumuz kalmadı. Elhamdülillah bu mutluluğu tarif edemem" ifadelerini kullandı.

    SDG İLE GÖRÜŞTÜ
    Suriye'de yönetimin lideri Ahmed Şara'nın, PKK/YPG temsilcisi Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) bir heyet ile "pozitif" bir görüşme yaptığı öğrenildi. Şara'nın SDG komutanlarıyla yine görüşeceği vurgulandı.

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