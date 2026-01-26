Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıklamıştı. Suriye ordusunun ülkenin tüm bölgelerinde kontrolü sağlama adımları atması çağrısı yapan aşiretler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de YPG/SDG'ye sağladıkları korumayı kaldırması talebinde bulunmuştu. Öte yandan Haseke bölgesindeki bazı Arap aşiretler de yaptıkları yazılı açıklamayla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğine bağlılıklarını teyit etmişti. Suriye’deki Arap aşiretleri PKK/YPG baskısını A haber'e anlattı! AŞİRETLER A HABER'E KONUŞTU Suriye'de YPG terörünü bitiren aşiretler A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde halk ve yerel aşiretler yeni dönemi kutluyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Rakka bölgesinde Suriye hükümetine desteklerini açıklayan önemli aşiret liderleriyle bir araya geldi. Ebu Şaban, Ebu Recep, El-Valde ve El-Afatle aşiretleri, YPG'nin yıllar süren baskı ve zulmünden kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. "SURİYE ORDUSU GELDİ, MUTLULUK İÇİNDEYİZ" A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in "Suriye ordusu burada, bu özgürlük altında neler hissediyorsunuz?" sorusuna El-Valde aşireti lideri Halit El-Muhsin El-Arude şu yanıtı verdi: "Çok şükür mutlu olduk. Çok şükür Suriye ordusu bizim memlekete geldi, fethetti memleketi. Bayağı mutluluk içindeyiz, hissediyoruz." "PKK/YPG KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR" YPG'nin bölge halkına yaşattığı zorluklara değinen El-Arude, terör örgütü ile Kürt vatandaşların ayrı tutulması gerektiğini vurguladı: "Bayağı berbat oldu onlar, PKK terör örgütleri. Milleti korkutuyorlardı, yolları hiç yapmadı. Ve biz bunu söylemek istiyoruz diyor; Kürt kardeşlerimiz kardeştir ama bunlar terördür, bunlar Kürtleri temsil etmiyor. Bunu söylemek istiyor." ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR HAPİSHANELERDE Bölgedeki sistematik kaçırılma ve tutuklama olaylarına şahitlik ettiklerini belirten aşiret lideri, "Yaşlıları kaçırmışlar, hala hapislerin içindeler. Yani Kamışlı'ya da sokmuşlar, oraya götürmüşler o PKK terör örgütleri" diyerek yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

YPG terörünü bitiren aşiretler A haber'e konuştu. "GİTMEZSEN ÖLDÜRÜRLERDİ" Mehmet Geçgel'in "Bazı aşiretler neden YPG'ye destek vermek zorunda kaldı? Silah zoruyla mı?" sorusuna El-Arude şu sarsıcı cevabı verdi: "Güç altında aşiretleri alıyorlardı. Yani bizi tehdit ederek öyle alıyorlardı. Bizleri götürüyorlardı, zorla götürüyorlardı; gitmezsen de bitirirler insanı yani öldürürler." "BÜYÜK BİR HAPİSHANENİN İÇİNDEYDİK" Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından bölgenin en güçlü yapılarından olan El-Valde aşiretinin liderlerinden Ahmet Mahmut El-Halef, terör örgütü döneminde yaşanan zulmü ve Suriye ordusuyla sağlanan yeni dönemi A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı. El-Halef, bölgenin bir terör kıskacından kurtulduğunu vurgulayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. "KADINLAR VE YAŞLILAR BİLE ZULÜMDEN KURTULAMADI" YPG'nin bölgedeki baskıcı yönetimini "büyük bir hapishane" olarak tanımlayan Ahmet Mahmut El-Halef, yaşanan insani dramı şu sözlerle aktardı: "Çok kötü davranışları vardı. Hiç Kürtleri temsil etmezler. Kendileri temsil ediyorlar ancak. Biz bir büyük hapishanenin içindeydik. Bizi hiç kimse bilmiyordu, görmüyordu Arap olarak. Yaşlıları kaçırıyorlardı, kadınları kaçırıyorlardı. Yani kadınlar bile bunların teröründen hiç kurtulmadı." "TÜNELLER ŞEHRİ MAHVETTİ, TARLALAR GASP EDİLDİ" Şehrin altına kazılan tünellerin sivil hayatı felç ettiğini ve bölgenin kaynaklarının yağmalandığını belirten El-Halef, ekonomik yıkımı şöyle özetledi: Tünel Zorbalığı: "Tüneller şehri mahvetti. Tehdit altında buradaki insanları kullanıyorlardı tünelleri çizmek için, tünelleri yapmak için." Ekonomik Yağma: "Hırsızlık yapıyorlardı, her şeyi çalıyorlardı. Rakka şehri iki barajı var ama elektrik zaten hiç gelmiyordu. Tarlaları da zorla onlar alıyorlardı. Buğdayı da alıyorlardı komple. Vermeyince de mahvediyorlardı tarlaları." Eğitim ve Uyuşturucu: "Okullar yasaktı YPG varken. İnsanları cahillik içinde bırakıyorlardı. Uyuşturucu tüccarlığı her yerde vardı; yasal olarak sanki herkes satıyordu burada. Gençliği mahvetmişler."