Suriye’de yeni mutabakat: Şam–YPG anlaşması pazartesi devrede
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatın pazartesi günü yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ANLAŞMA PAZARTESİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Suriye TV'ye konuşan Mustafa, anlaşmanın pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirterek, sürecin sahada somut adımlarla hayata geçirileceğini söyledi.
STRATEJİK NOKTALARIN DEVRİ
Mustafa, Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı'nın 10 gün içinde Şam yönetimine devredilmesinin planlandığını, ayrıca yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün de pazartesi günü görevine başlayacağını kaydetti.
SDG MENSUPLARININ ENTEGRASYONU
SDG mensuplarının statüsüne ilişkin de açıklama yapan Mustafa, "SDG mensupları, Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edilecektir." ifadelerini kullandı.
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata bugün varıldığı açıklanmıştı.