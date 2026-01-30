Suriye’de yeni mutabakat: Şam–YPG anlaşması pazartesi devrede

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

STRATEJİK NOKTALARIN DEVRİ

Mustafa, Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı'nın 10 gün içinde Şam yönetimine devredilmesinin planlandığını, ayrıca yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün de pazartesi günü görevine başlayacağını kaydetti.