Suriyede PKK/YPG köşeye sıkıştı! Şam Ordusu temizliği tamamladı

Suriye'de Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024 devrimi sonrası ülkede büyük bir temizlik harekatı başlatıldı. Özellikle PKK/ YPG'nin işgal ettiği toprakları terk etmesi ve Şam Ordusu'na katılması yönünde adımlar atıldı. Bu çerçevede 8 Mart 2025'te Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin arasında bir mutabakat imzalandı. Ancak teröristler, bu anlaşmaya uymadı. Teöröristler, iki hafta önce Halep'te üç mahalleyi ablukaya aldı. Sivilleri hedef seçip merkezi hükümete karşı baş kaldırdı.

HASEKE'YE SIKIŞTILAR

Bununüzerine Şam Ordusu, teröristlere operasyon başlattı. Halep, teröristlerden temizlenndi. Cumhurbaşkanı Şara 16 Ocak'ta bir genelge yayınladı, teröristlere "Şam ordusuna katılın" uyarısını yaptı. Ancak ayak direyen teröristler, bu kez Fırat'ın doğusunda da ablukaya alındı. İki gün içinde Deyrizor, Rakka ve Haseke'nin bir bölümü de hainlerden temizlendi. İyice köşeye sıkışan teröristlere 4 günlük ateşkes ilan edilerek bir şans daha tanındı. Böylece 2011 yılından bu yana Suriye'nin haritası değişti.



ERDOĞAN'IN STRATEJİK ZAFERİ

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında anlaşmaya varılması İsrail'de alarm zillerini çaldırdı. Haaretz gazetesi "Sırada İsrail mi var?" sorusunu gündeme taşırken, Suriye'de değişen dengelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a stratejik bir zafer kazandırdığı belirtildi. İsrailli gazeteye göre, anlaşma aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" sürecini de daha ileri seviyeye taşıyacak ve Başkan Erdoğan'a bir zafer daha kazandıracak. Haberde, Türkiye'nin hamlelerinin İsrail'in Suriye'deki hareket alanını daralttığı, Orta Doğu'da gerçekliği şekillendiren devlet adamı olarak Başkan Erdoğan'ı güçlendirdiği ve bu durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aleyhine olduğu bildirildi.



ATİNA'DA TÜRKİYE KORKUSU

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Atina'da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme yaptı. Görüşmede iki ülkenin, Türkiye'ye karşı hava ve anti-balistik savunma sistemlerinden, ileri füze ve anti-drone teknolojilerine kadar uzanan stratejik anlaşma yaptığı aktarıldı.



SÜLEYMAN ŞAH OPERASYONU

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkinde kontrolü sağladı. Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi. Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek. Süleyman Şah Türbesi 2015'te Türkiye sınırına yakın Eşme köyüne taşınmıştı.