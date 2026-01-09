Suriye'de PKK'nın yuvalarına operasyon düzenlendi! 2 bin terörist temizlendi

Suriye sahasında tansiyon zirveye çıktı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'teki sivil yerleşim yerlerine yönelik alçak saldırıları sonrası Suriye ordusu düğmeye bastı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm terör mevzileri 'meşru hedef' ilan edilirken, bölgede şiddetli çatışmalar başladı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bayla, mermilerin ve patlamaların gölgesinde Halep'teki son durumu anbean izleyicilerine aktardı. Ortadoğu konusunda uzman ve Suriye'deki olayları 5 yıldır takip eden Geçgel, tanık olduğu çatışmayı şöyle anlattı:

"Birçok noktada çatışmalar devam ediyor. Zaman zaman drone saldırısı gerçekleştiriyor teröristler. Suriye ordusu da 'Şahin' dronlarıyla gözetleme ve keşif yapıyor. Terörhedeflerini yok ediyor."

Suriye'de Esad rejimi devrildikten sonra merkezi hükümet, tüm silahlı kuvvetleri ordu bünyesinde toplama kararı aldı. PKK'nın yuvalandığı örgüt YPG'nin de orduya katılması istendi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani, 10 Mart Mutabakatı'nı imzaladı. Ancak terör örgütü, verilen süre içinde bu mutabakata uymadı. Üç gün önce, Halep'te saldırılara başladı. Sivilleri hedef aldı. Hastanelere bomba yağdırdı. Şam Ordusu, uyarılarını yaptı. Dün saat 13.30'da kadar hainlere süre tanıdı. Buna da uymayan PKK/YPG'ye karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BİR BİR YOK EDİLDİLER

Ordu birlikleri, hainleri 8 noktada kıskaca aldı. Çatışmalar başladı. Halep'te olağanüstü hal ilan edildi. Halk güvenli bölgelere gönderildi. Suriye Ordusu, Eşrefiye, Şeyh Maksut ve Beni Zeyid mahallelerindeki YPG mevzilerini yerle bir etti. Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG, Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi. Ancak ordu birlikleri hainleri bir bir etkisiz hale getirdi. Çatışmalarda, 10 sivil hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Halep'te terörle mücadele operasyonu başlamıştır. Tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadesinde bulundu. YPG, silahlı unsurlarına zaman zaman sivil kıyafet giydirerek Suriye ordusunun operasyon düzenlediği noktalara gönderdi. Elde ettiği istihbaratı teröristlere aktardı. Mahallelerde kontrol noktası oluşturmaya varan eylemler yaptılar. Kamu binalarını hedef alarak merkezi hükümetin otoritesinin önüne geçmeyi amaçladılar. Ama 2 bin terörist temizlendi.



Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Na'san, Halep'deki karargahtan operasyonu böyle takip etti.

Suriye askerleri, Halep'te önce sivilleri güvenli bölgelere aldı. Ardından teröristleri avladı.