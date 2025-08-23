Suriye’de mali reform! Yeni banknotlar tedavüle giriyor

Suriye mali reform sürecinde yeni banknotlara geçiş yapıyor.

SURİYE'DE MALİ REFORM

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ülkenin parasal ve mali reform süreci kapsamında yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların "güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta" basılacağını açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Husariyye, yeni banknotların, sahteciliğe karşı yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış şekilde, "güvenilir iki veya üç uluslararası kaynak" tarafından üretileceğini söyledi.

Yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu belirten Husariyye, "Bu süreç, para arzını artırmak için değil, nakit dolaşımını daha etkin yönetmek ve ödeme sistemlerini kolaylaştırmak için yürütülmektedir." dedi.