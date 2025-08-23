PODCAST CANLI YAYIN

Suriye’de mali reform! Yeni banknotlar tedavüle giriyor

Suriye, mali reform süreci kapsamında sahteciliğe karşı yüksek güvenlikli yeni banknotlara geçiyor. Para arzı artırılmayacak, yeni banknotlar aşamalı şekilde tedavüle girecek.

Giriş Tarihi:
Suriye’de mali reform! Yeni banknotlar tedavüle giriyor

Suriye mali reform sürecinde yeni banknotlara geçiş yapıyor.

SURİYE'DE MALİ REFORM

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ülkenin parasal ve mali reform süreci kapsamında yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların "güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta" basılacağını açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Husariyye, yeni banknotların, sahteciliğe karşı yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış şekilde, "güvenilir iki veya üç uluslararası kaynak" tarafından üretileceğini söyledi.

Yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu belirten Husariyye, "Bu süreç, para arzını artırmak için değil, nakit dolaşımını daha etkin yönetmek ve ödeme sistemlerini kolaylaştırmak için yürütülmektedir." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ReutersSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Reuters

GEÇİŞ AŞAMALI OLACAK

Basılacak para miktarının ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre "titizlikle" belirleneceğini aktaran Husariyye, ilk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürüleceğini, mevcut banknotların ise dolaşımdan çekilmeyeceğini ifade etti.

Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını kaydetti.

Yeni banknotların yüksek teknik standartlara sahip olacağını vurgulayan Husariyye, bu sayede ulusal para birimine olan güvenin artmasının ve kullanıcı haklarının korunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Husariyye, yeni banknotlara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmak üzere ulusal çapta bir bilgilendirme kampanyası başlatmayı planladığını da bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Memur zammında son viraj! Kamu Hakem Kurulu toplandı
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası: OGM verileri açıkladı
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
TCG Anadolu, "Zafere Yolculuk" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte