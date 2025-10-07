PODCAST CANLI YAYIN

Suriye’de ABD operasyonu: El Kaide’yi vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, 2 Ekim’de Suriye’de düzenlenen bir operasyonla, El Kaide bağlantılı üst düzey bir saldırı planlayıcısının öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ölen kişinin Ensar el-İslam adlı örgütün üyesi Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed olduğu belirtildi. Operasyonun ayrıntıları ile zamanlama ve yer hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, konuyla ilgili açıklamasında, "Orta Doğu'daki ABD güçleri, teröristlerin saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını engellemek ve durdurmak için hazır durumda" ifadelerini kullandı. "Vatanımızı, savaşçılarımızı, müttefiklerimizi ve bölge genelinde ve ötesindeki ortaklarımızı savunmaya devam edeceğiz," diye ekledi.

Açıklamada, operasyonun bölgedeki istikrar ve güvenlik için yürütülen sürekli çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

