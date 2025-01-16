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Suriye Tarım Bakanı El-Ahmed: Türkiye ile ortak bir ağ kurmayı hedefliyoruz

Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed, savaşın ardından tarım sektöründe yaşanan zorlukları aşmak için önemli adımlar attıklarını ve Türkiye'nin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. El-Ahmed, Türk hükümetine ve halkına, Suriye devrimine verdikleri destek için teşekkür ederek, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'yi bir ortak olarak görmek istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 21:42 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 21:42
Suriye Tarım Bakanı El-Ahmed: Türkiye ile ortak bir ağ kurmayı hedefliyoruz

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    Suriye'deki iç savaşın ardından kurulan yeni yönetim, ülkenin yeniden inşasında tarım sektörünü öncelikli alanlardan biri olarak belirledi.

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed, A Haber'e verdiği özel röportajda, tarım alanındaki hedeflerini, ülkenin ihtiyaçlarını ve Türkiye ile yapılması planlanan iş birliğini A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı.

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)

    "ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPIYI ONARMAK VE ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK SAĞLAMAK"
    Savaşın etkisiyle büyük ölçüde zarar gören tarım sektörünü yeniden inşa etmeye kararlı olduklarını ifade eden El-Ahmed, öncelikli hedeflerinin altyapıyı onarmak ve çiftçilere destek sağlamak olduğunu söyledi. "Rejimin milisleri ve çatışmalar, yalnızca insanlarımızın hayatını değil, tarım sektörümüzü de derinden yaraladı. Savaş boyunca hem altyapımız tahrip oldu hem de çiftçilerimiz topraklarından uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi ise tarlaları yeniden ekilebilir hale getirmek ve üretimi eski seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)

    "TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"
    Türkiye ile ilişkilerine de değinen El-Ahmed, Türk milletine içten teşekkürlerini sundu. "Suriye devrimine ve rejimin zulmü altında ezilenlere geçmişte verdikleri desteklerden dolayı Türk hükümetine ve halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Suriye'nin yeniden inşasında Türk milletini yanımızda görmek istiyoruz" diyerek iş birliği çağrısında bulundu.

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)

    Bakan El-Ahmed, tarım sektörüne yönelik acil eylem planlarını da paylaştı. Bu kapsamda çiftçilere sürekli olarak geliştirilmiş tohum ve yem sağladıklarını belirtti. "Tohum çoğaltma merkezlerimize talimatlar verdik ve çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için Tarım Bankası ile koordinasyon içindeyiz. Ayrıca göç eden çiftçilerin yeniden topraklarına dönebilmesi için verimli fidanlar ve balık çiftçiliği yapılan bölgelere destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)

    TÜRKİYE İLE ORTAK PROJELER
    El-Ahmed, göreve geldikten sonra yaptığı ilk resmi toplantının Türk Tarım Bakanlığı delegeleriyle gerçekleştiğini söyledi. "Bu toplantıda su kaynaklarının korunmasından orman yangınlarını önleme stratejilerine kadar birçok konuyu ele aldık. Özellikle Dicle ve Fırat nehirlerine yönelik su anlaşmalarını yeniden gözden geçirme konusunda fikir birliğine vardık. Ayrıca Suriye'nin demir yolu ağını Türkiye'ye bağlama projemizden de bahsettik. Türkiye ile ortak bir ağ kurmayı hedefliyoruz" dedi.

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)

    "TİŞRİN BARAJI BÜYÜK RİSK ALTINDA"
    Bakan El-Ahmed, Tişrin Barajı'nın kritik önemine dikkat çekerek, barajın savaştan büyük zarar gördüğünü belirtti. "Pompa istasyonlarındaki su seviyeleri tehlikeli derecede yükseldi ve barajın çalışması neredeyse durdu. Bu barajı korumak ve hayati altyapıyı güvence altına almak için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

    Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)


    "GELECEK NESİLLERE UMUT OLACAĞIZ"
    Suriye Tarım Bakanı, tarım sektörünün sadece ekonomik değil, toplumsal anlamda da yeniden yapılanmanın temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. "Amacımız, Suriyeli çiftçilerimizi üretime döndürmek ve uluslararası pazarlarda eski yerlerini kazanmalarını sağlamak. Bu süreçte Türk halkı ve hükümetiyle güçlü bir iş birliği içinde olmayı arzu ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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