Suriye Tarım Bakanı El-Ahmed: Türkiye ile ortak bir ağ kurmayı hedefliyoruz

Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)



"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türkiye ile ilişkilerine de değinen El-Ahmed, Türk milletine içten teşekkürlerini sundu. "Suriye devrimine ve rejimin zulmü altında ezilenlere geçmişte verdikleri desteklerden dolayı Türk hükümetine ve halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Suriye'nin yeniden inşasında Türk milletini yanımızda görmek istiyoruz" diyerek iş birliği çağrısında bulundu.

Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü) Bakan El-Ahmed, tarım sektörüne yönelik acil eylem planlarını da paylaştı. Bu kapsamda çiftçilere sürekli olarak geliştirilmiş tohum ve yem sağladıklarını belirtti. "Tohum çoğaltma merkezlerimize talimatlar verdik ve çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için Tarım Bankası ile koordinasyon içindeyiz. Ayrıca göç eden çiftçilerin yeniden topraklarına dönebilmesi için verimli fidanlar ve balık çiftçiliği yapılan bölgelere destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü) TÜRKİYE İLE ORTAK PROJELER

El-Ahmed, göreve geldikten sonra yaptığı ilk resmi toplantının Türk Tarım Bakanlığı delegeleriyle gerçekleştiğini söyledi. "Bu toplantıda su kaynaklarının korunmasından orman yangınlarını önleme stratejilerine kadar birçok konuyu ele aldık. Özellikle Dicle ve Fırat nehirlerine yönelik su anlaşmalarını yeniden gözden geçirme konusunda fikir birliğine vardık. Ayrıca Suriye'nin demir yolu ağını Türkiye'ye bağlama projemizden de bahsettik. Türkiye ile ortak bir ağ kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü) "TİŞRİN BARAJI BÜYÜK RİSK ALTINDA"

Bakan El-Ahmed, Tişrin Barajı'nın kritik önemine dikkat çekerek, barajın savaştan büyük zarar gördüğünü belirtti. "Pompa istasyonlarındaki su seviyeleri tehlikeli derecede yükseldi ve barajın çalışması neredeyse durdu. Bu barajı korumak ve hayati altyapıyı güvence altına almak için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed A Haber'de. (Ekran Görüntüsü)

"GELECEK NESİLLERE UMUT OLACAĞIZ"

Suriye Tarım Bakanı, tarım sektörünün sadece ekonomik değil, toplumsal anlamda da yeniden yapılanmanın temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. "Amacımız, Suriyeli çiftçilerimizi üretime döndürmek ve uluslararası pazarlarda eski yerlerini kazanmalarını sağlamak. Bu süreçte Türk halkı ve hükümetiyle güçlü bir iş birliği içinde olmayı arzu ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN