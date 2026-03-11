Haseke ve Kamışlı şehirlerini de kapsayan düzenleme, 18 Ocak tarihinde imzalanan önceki mutabakatı tamamlayıcı nitelikte.

Suriye ordusu, SDG'nin Mart 2025 tarihli mutabakatı ihlal etmesi üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatmış ve stratejik noktaları kontrolü altına almıştı.

Buna göre Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanlık Üyesi Sipan Hamo , Suriye Savunma Bakanlığı'nın Doğu Bölgesi'nden Sorumlu Bakan Yardımcısı oldu.

Suriye yönetimi, ülkenin doğu bölgesindeki askeri yapılanmayı düzenlemek amacıyla yeni bir atama gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı'nın Suriye Arap Haber Ajansı'dan aktardığı bilgilere göre, DSG'nin işaret ettiği aday, savunma bakan yardımcısı olarak görevlendirildi.

Sipan Hamo'nun atamasının Şam hükümeti ile YPG/SDG arasında 30 Ocak tarihinde imzalanan kapsamlı anlaşma kapsamında yapıldığı bildirildi. Anlaşma, ülkedeki bölünmüşlüğü sona erdirmeyi ve askeri güçlerin entegrasyonunu hedefliyor. Haseke ve Kamışlı şehirlerini de kapsayan düzenlemenin, 18 Ocak tarihinde imzalanan önceki mutabakatı tamamlayıcı nitelikte olduğu kaydedildi.

Atama kararını duyuran Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü Assem Ghalyoun , söz konusu görevlendirmenin bölgedeki idari ve askeri süreçlerin bir parçası olduğunu belirtti.

Sipan Hamo

NE OLMUŞTU

Suriye'nin doğusundaki yeni süreç, bölgede yaşanan askeri hareketliliğin ardından geldi. Terör örgütü SDG'nin, Mart 2025 tarihli mutabakatı defalarca ihlal etmesi üzerine Suriye ordusu bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Askeri operasyonlar sonucunda Suriye ordusu, doğu ve kuzeydoğu Suriye'de geniş alanları kontrolü altına almıştı. İl ve ilçe merkezleri, doğalgaz ve petrol sahaları, hudut kapıları, elektrik santralleri, barajlar ve pek çok stratejik nokta SDG'den kurtarılmıştı.

18 Ocak 2026'da ateşkes kararı alınması sonrasında Şam yönetimi ile DSG, 29 Ocak'ta askeri ve idari entegrasyonu öngören kapsamlı anlaşmaya varmıştı. Mutabakat, SDG güçlerinin Suriye ordusu bünyesinde 3 tugaylık tümene dönüştürülmesini, Haseke ve Kamışlı'da kontrolün iç güvenlik güçlerine geçmesini ve ateşkesi içeriyordu.