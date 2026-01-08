Suriye ordusundan net mesaj! Halep’te PKK/SDG mevzileri meşru hedef ilan edildi

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan tüm PKK/ SDG askeri mevzilerinin Suriye Arap Ordusu için meşru "askeri hedef" sayılacağı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik noktalarına karşı harekatın kapsamlı olacağı vurgulandı. Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, barınma merkezine yerleştirilirken yerel kaynaklardan gelen son bilgiye göre söz konusu mahalleler askeri bölge ilan edildi ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler