Suriye ordusundan net mesaj! Halep’te PKK/SDG mevzileri meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG’nin Halep’te bir hastaneye yönelik roketli saldırısının ardından terör örgütüne ait mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan tüm PKK/ SDG askeri mevzilerinin Suriye Arap Ordusu için meşru "askeri hedef" sayılacağı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik noktalarına karşı harekatın kapsamlı olacağı vurgulandı. Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, barınma merkezine yerleştirilirken yerel kaynaklardan gelen son bilgiye göre söz konusu mahalleler askeri bölge ilan edildi ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.