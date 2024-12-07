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Suriye Milli Ordusu'nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyon başladı

Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 13:52 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 14:11
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı

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Suriye'de muhalifler Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera derken Şama doğru adım adım ilerliyor. Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG'/PKK'nın kökünü kazıyan Suriye Milli Ordusu'ndan ise bir haber daha geldi.

SMO: Münbiç operasyonuna başladık

SURİYE MİLLİ ORDUSU MÜNBİÇ'TE

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.

TEL RIFAT'TA ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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